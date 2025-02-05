正論：無牌擺賣門票　又證食環無能

食環署長居最多人投訴的政府部門三甲位置，其無能怠忽當然不是說笑的，眼下又有鐵證。正當港府不斷催谷旅遊業之際，熱門旅遊景點昂坪360，竟然出現有系統的無牌擺賣纜車門票組織，有關人等身穿制服、自設攤位及電子支付設備，公然在正牌售票處前搶生意。食環署接獲多宗投訴後，年初二曾採取執法行動，惟不法行為翌日即告死灰復燃，擺明當該署冇到。

東方傳媒機構近期不斷接獲投訴，指數名身穿藍色背心人士，公然在纜車售票處入口附近設置攤位及多部收款機，非法銷售門票，吸引大量內地旅客光顧。由於有關人等光明正大擺攤位，不少旅客誤以為是正牌官方售票攤位。投訴人擔心，這些不法分子若出售假門票，隨時令旅客造成損失，即使出售為真門票，亦會損及香港旅遊城市形象。

不法組織出售的門票價格，僅比正規渠道出售的門票價格便宜4元，但有可能透過銷售平台大舉入貨，因而獲得較大折扣，增加利潤。儘管昂坪360指出，早在2023年起已出現非法兜售現象，已加強廣播提醒旅客並向有關部門反映，惟打擊成效不彰。投訴人亦向本報表示，曾多次向食環署等部門投訴，但只獲冷淡對待，直到本報去年12月底報道有關事件，食環署才施施然聯同執法部門，拖至大年初二執法，拘控二人並沒收生財工具。詎料有關人等很快捲土重來，年初二執法，年初三便繼續開檔。

為何這些人如此目無法紀、膽大包天？除了因為利潤可觀，亦因為有關部門執法欠缺積極，踢也不願動，違法代價太低，自然有動力繼續犯法。本報記者再到現場直擊，又發現有兩人擺攤賣飛，其中一人曾在年初二被拘控，結果又再出來活動。而食環署職員接報後亦僅派員到場拍攝，並無執法，擺明放生。

可以看見，現屆政府上場後，大搞打擊衞生黑點行動，提高店舖阻街罰款，由1,500元大幅提高至6,000元，沾沾自喜聲稱收到極大成效。惟在遠離市區的地點則懶懶閒，以昂坪360為例，無牌阻街擺賣亂象已出現逾兩年，食環署視若無睹，若非本報介入，肯定連象徵性執法也懶得做。

除了對無牌擺賣執法不力，食環署對處理環境衞生的消極態度，一樣不見得有改善。九龍灣彩霞道休憩處不時有老鼠出沒，垃圾遍地，問題長期存在，但因為地點涉及康文署管理，負責滅鼠的食環署大條道理「推莊」。政出多門，你推我讓，老鼠愈養愈肥，鼠患愈演愈烈，豈是無因。有街坊多次致電1823投訴，但問題始終沒有解決，再次證明，申訴專員公署批評熱線機制無法有效處理跨部門投訴，絕非虛言。

世不患無法，而患無必行之法。香港自詡法治之區，法例林林總總，看似面面俱到，但若沒有落實執法，也跟一紙空文無異。由旅遊景點門票銷售亂象叢生，到鼠患滅之不絕，皆證食環署失職塞責，令法治之區蒙羞。