巴拿馬政府決定，將退出中國牽頭的「一帶一路」計劃，原因再明顯不過，就是屈服於美國的壓力。新任美國國務卿魯比奧剛出訪巴拿馬，表明對該國的親中立場十分不滿，美國希望重奪巴拿馬運河的控制權，白宮主人特朗普更揚言，不排除會使用武力。小小的巴拿馬在老美面前，簡直是猶如齏粉，完全沒有討價還價的能力，因此只好乖乖宣布退出一帶一路，但退出之後，不代表特朗普政府會放過你，對巴拿馬運河，美方依舊是一副志在必得的模樣。

過去二百年來，美國不斷堆沙疊石，築起一個道德高地。山姆大叔常常站在高地的最高處，俯視四方，顧盼自雄，他的形象既騙倒自己，也騙倒世界上很多人，包括部分中國人。如今倒好，特朗普再次上台，此君真情真性，素來不屑當偽君子，也樂意做真小人。在他主導之下，會不斷召來起重機與剷泥車，將偽裝多年的道德高台，一塊一塊拆下來，及至拆到只剩骨架時，人們自然會看到它的真面目。

中國不必在巴拿馬的問題上跟美國硬槓，巴國被迫退出一帶一路，就暫且由他去吧，要阻止也未必阻止得來，但經此一事，美國可謂妖獸現形，往後就不易再以假面孔惑弄世人了。

2019年的香港正處於黑暴時期，好端端的城市被打得稀巴爛。當時筆者到內地訪問，跟學者、教師們談及此事，說實話，有部分人士包括大學教授，仍會對香港的示威者表示同情，也十分欣賞美式民主和自由的理念。很多內地人沒在歐美生活過，單看西方世界的對外宣傳，確曾誤以為那裏當真是文明國度。如今幸好有個特朗普，有他在，該甦醒的人，早晚都會逐一甦醒過來。