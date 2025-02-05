台灣藝人大S（徐熙媛）驚傳在日本病逝，不僅兩岸三地同感哀悼，就連英、美、菲、泰的媒體亦跟進報道，台灣衞生部門也趁機提醒民眾現在流感疫情嚴重，記得要打流感疫苗保護自己。

向來嗜血的媒體當然不會放過這個機會，除了把大S當年幾段轟轟烈烈的愛情又拿出來回憶一番，也密切關注張蘭、汪小菲與具俊曄等人的動態，一言一行都拿來大做文章。而除了親朋好友，一些喜歡「裝熟」的藝人也看準這個時機，趕忙發文哀悼，回憶與大S的過往點滴，為自己賺取流量與關注。如果以上這些不過是社會常態、例行公事，那接下來的就只能說令人搖頭嘆息了。

綠營側翼網紅486先生在得知大S離世的消息後，於臉書發文：「大S死了，太多中國人去所以病毒傳染到日本，願她投胎到中國。」隨後又補充：「台灣少了一個堂堂正正的中國人。」此外，他在X又說：「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。她妹妹也是。」在被圍剿炮轟後，又再度發文：「我道歉！我更正可以嗎？希望她投胎到美國當美國人，不要投胎當中國人。」

青鳥罷免團體議論紛紛，認為這時公布大S死訊，是藍白刻意要轉移社會對大罷免的關注，完全忽視「三民自」媒體報得更兇。綠營名嘴更是瞎扯，認為就是在野黨刪除預算，導致沒錢買疫苗，才會釀成大禍，卻根本不管疫苗去年就買好了，和這件事壓根就沒有關係。更有人大聲疾呼，這凸顯疾管署編列旅費到各國視察疫情的重要性，要求藍白不能刪除官員出國旅費。

總而言之，一個大S各取所需，整個社會都在利用其逝世蹭流量、打擊對手，為自己爭取利益，這些人最不在乎的就是大S與她家人的感受。