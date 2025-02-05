香港近年不斷提出發展新興經濟產業，但法律法規遲遲不配合。針對低空經濟、自動駕駛等領域滯後內地發展的問題，一些官員和業界人士都曾以地小人多、空間急迫為由搪塞。但細心對比，可看出相關理由根本不成立。

香港一直被標籤為地小人多，其實主要是用來形容港島和九龍半島這些早期開發的市區。單是新界連同離島的總面積，已有975平方公里，佔香港陸地總面積近九成，居住人口368萬。相比深圳面積2,050平方公里，卻承載近2,000萬常住人口，新界的人口密度遠比內地大部分一線城市低。

簡單而言，香港的特點之一是有大量未開發的郊野公園，將新市鎮劃分為一塊塊。這種特點正好為自動駕駛帶來用武之地。如果自動化的物流車能夠穿梭於新界不同的新市鎮之間，將可降低物流成本。而低空經濟的本質是空間重構，星羅棋布的離島剛好有助低空經濟發揮所長。若港府建立連接離島的低空物流網絡，理論上可以將配送時間壓縮至15分鐘。目前離島居民在深夜求醫十分不便，無渡輪的時段只能勞煩飛行服務隊，港府應借助低空經濟改善離島的公共服務。

內地發展新興經濟產業，皆是由新發展區做起，例如武漢是先在一些新區路段推出自動駕駛示範區，等技術成熟、產業配套後再推廣至其他區域。屯門至落馬洲的北都走廊，目前有大片未開發土地儲備，堪稱奢侈，大有空間成為香港發展新興產業的試驗田。

香港經濟的發展重心一直集中在港九市區。展望未來20年，當局應衝破地小人多迷思，加快北部都會區的土地開發，注入實質的產業發展，然後針對各項問題突破現行法例的限制，盡快做出實事。