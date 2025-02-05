早前講過，美國總統特朗普對不同政經實力的對手，會採取截然不同的談判策略。對於一直被他輕視的加拿大和墨西哥，特氏一開價就揚言對兩國貨品加徵25%關稅，又單方面宣布將墨西哥灣易名為「美利堅灣」，不斷貶斥加國為美國的「第51個州」，令本已形象軟弱的加拿大總理杜魯多更見無能，最終因民望急瀉兼眾叛親離而被迫辭任自由黨黨魁，會在新黨魁選出後提早卸任總理職務。

杜魯多提早下台，意味原定今年10月才舉行的加拿大大選提前開戰。前車可鑑，各方有意競逐黨魁及總理職務，以至其他希望在大選出戰的黨內外及省市地方政客，自然要表現得對美國更為強硬。杜魯多在「無官一身輕」下，表現亦突然「硬起來」。當中包括威脅對部分美國輸加商品徵收報復性關稅，部分省份更立即將現有的美製存貨下架，有民眾發起不同形式的罷買美國貨行動，以至在兩國球隊對賽奏唱美國國歌時報以噓聲等。

民望高企的墨西哥總統辛鮑姆亦不甘示弱，聲言會實施反制，但她亦主動致電特朗普，表明已採取行動加強堵截非法移民及芬太尼等毒品經墨國輸美。結果美方在新關稅生效前一天內，先後宣布押後對加墨兩國的加稅措施，可見對付特氏必須「企硬」或至少軟硬兼施，否則便會被他食住上。

對於實力最強的中國，特朗普先後發了多張好牌給中方，包括在宣誓就職前搶閘與中國領導人通電話、放生短片分享平台TikTok、調低向中國貨品加徵關稅的幅度等。但中方起初的反應就是溫溫吞吞，既無強硬回應，也不見積極的游說，等到加墨兩國成功爭取美方暫緩加稅，中方才懂得依樣畫葫蘆威脅進行反制，明顯先輸了頭威，且看尾陣能否扳回。