美國國務卿魯比奧日前會見巴拿馬總統穆利諾時明確表示，目前現狀不可接受，巴拿馬必須立即縮減中國對巴拿馬運河地區的影響力，否則特朗普政府將採取必要措施達成此一目標。穆利諾會後見記者，指魯比奧沒有真正威脅要取回巴拿馬運河或使用武力，而技術團隊可以與美國商討此事，澄清他們的任何疑慮。

氣氛真的如此融洽嗎？旋即就露餡了，皆因穆利諾同時透露，當「一帶一路」合作協議到期後，巴拿馬不會同中方續簽協議。說白了，巴拿馬其實怯於魯比奧的淫威，魯氏藉特朗普向穆利諾施壓，必須「立即縮減中國對巴拿馬運河地區的影響力」，巴拿馬只好被迫退出「一帶一路」。

其實，不要說巴拿馬這樣的中美洲小國，像加拿大這樣富裕、經濟發達的國家，其總理杜魯多對住侵侵亦備受羞辱，侵侵一味叫佢「州長」，公然要加拿大成為美國第51個州，杜魯多還不是要啞忍這個恥辱，卻死要面子，說自特氏就職總統以來，兩人就沒有聯絡，查實係侵侵根本不把他放在眼內，佢如此卑躬屈膝飛去朝見特朗普求免被加徵關稅，誰知給侵侵玩殘，連加拿大民眾都覺得佢無能辱國！

諾貝爾文學獎得主莫言曾說：「當一個人不尊重你的時候，收起你的大方，不要去溝通，不要去交流，也不要去憤怒和難過，你只需無視和遠離，默默努力。」當今之世，能如此灑脫的，當推北韓領導人金正恩！佢無懼美國邊個上台，總之洲際彈道導彈喜歡何時發射就發射，且堅定表示強化核武意志絕不改變，侵侵都冇佢符，甚且話要親自同佢會面添！呢，魯比奧喺一次媒體訪問中批評北韓為「流氓國家」，你道金正恩會把佢嘅話放喺心上嗎？頂多噴佢一句：我是流氓我怕誰？哼！