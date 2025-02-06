正論：奪命流感掀恐慌　疫苗存貨恐清倉

港官開口閉口叫人接種疫苗，可惜成效不彰，但台灣女星徐熙媛魂斷日本，感染流感併發肺炎死亡，卻掀起港台恐慌，同時令接種疫苗數字大升。不僅台灣多個縣市的公費流感疫苗已經用罄，香港不少西醫診所的疫苗存貨亦已見底，有醫生表示「不夠針」，也有藥廠表示缺貨。一個不幸的名人死亡例子，成為另類谷針宣傳，都可謂始料不及。

有本港家庭醫生受訪指出，台灣女星不幸離世的消息傳出後，港人對流感的警覺性大增，其診所收到大量流感疫苗查詢，當中包括準備外遊人士，亦有家長帶同小朋友接種。診所雖然仍有流感針存貨，但日前向藥廠訂購時，對方已表示缺貨，未知之後能否成功加訂。另一位家庭醫生也指出，由於藥廠假期前後不送貨，如果醫生於農曆新年假期前訂購疫苗數量不足，一旦好多人打針或會不夠針。不過，假期過後各診所已陸續收到疫苗，相信不至於出現冇針打的情況。

事實上，港人對接種疫苗一向不算積極，早前醫衞局高官語帶不滿，指摘部分學校拒絕安排到校接種疫苗服務，甚至公開有關學校名單，激起了教育界一陣子爭議。但所謂不見棺材不流眼淚，人性就是如此，當一個大家熟悉且相對年輕的名人染病離世，大家見狀心頭一驚，隨即有動力「的起心肝」接種疫苗。有診所表示，近兩三日接種疫苗的人數是去年同期的一倍，可見人同此心，心同此理，政府「家長式」訓示的效果，遠遠不如名人效應那麼大。

台灣更有切膚之痛，包括台北在內的各縣市公費疫苗存貨，昨日已告清倉，有關部門呼籲民眾不用到醫院白跑一趟。恐慌情緒在兩岸三地蔓延，加上港人出名羊群心理，做事一窩蜂，流感疫苗存貨會否不敷應用，不由人不擔心。既然港府力主市民接種疫苗，更有必要做好統籌事宜，例如協助發放疫苗存貨訊息，公開藥廠是否有足夠供應等，以免人人爭着打針加劇供不應求，令恐慌情緒進一步擴散。

可以看見，今波流感疫情長得異乎尋常，衞生防護中心指出，流感個案仍處於攀升階段，預料流感高峰期會維持3至4個月，隨着新春假期結束復工復課，傳播會較嚴重。本港1月初踏入流感季節，首4星期已錄得199宗成人嚴重或死亡個案，當中有75%無接種疫苗。至於日韓等港人熱門出遊地，流感兇猛程度比香港有過之而無不及，儘管目前疫情已較去年12月及今年1月有所回落，但兩地的感染數字依然處於高位。日本全國有900多萬人受感染，非常誇張，南韓甚至出現火葬場爆滿情況。港人從兩地旅遊歸來，會否將當地病毒帶入境，令本港流感更趨複雜，想也想得到。

與此同時，內地疾控中心亦發表報告，指新冠病毒與流感病毒呈「此消彼長」交替流行模式，新冠病毒可能趨向流感化。總而言之，世界並不太平，各種病毒肆虐，人類受到的威脅有增無減。港人宜提高警惕，做好個人衞生，增強防禦能力，小心駛得萬年船。