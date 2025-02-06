產評：外部環境趨嚴峻　港得全力穩經濟

美國總統特朗普再次向中國升級貿易戰，且關稅措施更適用於香港。更令人擔心的是，今次特朗普的關稅大棒還指向其他經濟體，盟友亦沒有例外，勢必進一步促使全球供應鏈洗牌，國際貿易格局大變。可見今年香港的外部環境將趨嚴峻，港府得善用財政資源促需求，防隱患，並全力配合內地政策，彰顯互聯優勢，高效化解風險。事關迎面而來的兩強較量，衝擊可能是史無前例，作為國際都會的香港不可能迴避，得作好最壞打算，最佳準備！

去年第四季，內地推出一系列刺激內部需求的措施，算是穩住了市場信心，止住投資與消費持續尋底之勢，而中港兩地的政策優化，各方面交流愈趨頻繁，香港經濟亦受到帶動，過去4個月景氣指數都能企穩在盛衰分界線之上，得來不易。不過，今年元月的景氣略較去年末季平均值放緩，加上本月以來全球貿易戰全面升級，中、美在關稅問題上持續過招，而其他受美國新關稅政策影響的經濟體，亦要調整貿易政策來應對，勢令全球貿易格局大變，預示今年香港的外部需求將持續疲弱，貿易業更是崎嶇滿途。

目前，中港兩地的地產業都處於去槓桿、消泡沫的後期調整階段。觀特朗普的口風，是屬意美國聯儲局繼續減息。如無意外，利率環境應有利化解債務危機，並協助止住物業資產價格尋底之勢，但回升的條件暫未見到。

貿易、地產兩瓣都乏善足陳，今年較大寄望是中港兩地金融能走出與美國資本市場表現不一樣的道路。事實上，特朗普一上任就大搞對外關稅政策，旨在盡快穩定外部政策，好集中精力整頓內部經濟，期間美國資產價格恐有較大調整，靠施壓聯儲局減息能否足以抗震，得拭目以待。

正當美股估值高得令人擔憂之際，中國科企出招，在人工智能（AI）發展上成功吸引全球眼球。若中國能進一步展示AI實力，既可為科技產業注入新動能，也可為資本市場建立新題材。同時，內地重點企業排隊來港上市，支持香港新股市場，確保香港資本市場有合理流動性，發揮融資功能，支持實體經濟需要。這些正面發展料不會因美國的關稅措施而改變，排除中美出現實戰或特朗普針對港元聯匯制度出招，綜觀各行業，中港創科與金融今年會是有危（險）亦有機（會）的一年，也成為今年中港兩地經濟與資本市場的大主題，期待今年首季能開個好局！

港府即將發表財政預算案，期望當局認清大局，積極把握去年末季以來兩地景氣持續趨穩的勢頭，在改善營商環境、提振市場信心，盤活內需方面多下工夫，全面配合內地刺激經濟政策，打通內需脈絡，並在發展創科領域取得更大成效，發揮一加一大於二的協同效益。若中港「圍爐」在抗衡美國風險方面能為國際提供良好示範，為非美經貿體系發展提供出路，自有望借力打力，既要化解來自美國新政的衝擊，也要將美國的孤立政策化為推動區域協作的動能。