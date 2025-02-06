在美國總統特朗普的「讓美國再次偉大」戰略布局中，要和以色列一起制服伊朗是重要一環。對此，巴以之戰、敍利亞變天、哈馬斯武裝嚴重被削弱、以色列的佔領區擴大，都為特朗普實現他的戰略意圖創造了有利條件，制服伊朗比過往任何時候都容易辦到，以色列也覺得這是大好時機。

以色列總理內塔尼亞胡近日訪問華盛頓，臨行前他「豪邁」表示，以色列在戰爭中的決定和士兵的勇氣已經改變了中東面貌，改畫了地圖，他與特朗普的密切合作能夠進一步改畫地圖，並使其更好。美以領導人商談的就是要建「大以色列國」和完全控制中東，故此，2025年極有可能爆發一場美以對伊朗的地區戰爭，戰爭的形式極可能是伊朗的核設施遭受美以決定性的打擊。當然，這不是甚麼新話題，而是聊了很久的老話題。

最近而言，還在特朗普參選總統時，美國輿論和政壇就認為，特朗普已考慮重返白宮後會空襲伊朗的核設施，甚至有消息傳出，拜登要在卸任前先行一步打擊伊朗核設施，不過要實現摧毀核設施攻擊並不容易，情報表明「伊朗全境可能擁有25到30座完全或者主要用於核計劃的設施，分布於伊朗內陸的縱深地區，與以色列距離超過1,500公里」，這超出了以軍裝備的F35（約為1,200公里）和F16（約為1,300公里）主力戰機的作戰半徑。轟炸和地面攻擊方面，以色列同樣不足，主要靠大型無人機，作戰能力有限。而伊朗方面，也做好了防禦和反擊的準備，只是伊朗與美以的實力相距甚遠，真要打起來，國土面積不大的以色列也會受到不小的打擊，這是以美最大顧忌。

不過，從戰略大局、國土擴張、機會難逢考慮，幹掉伊朗核設施、制服伊朗從而掌控中東的利益還是很大的，對特朗普和內塔尼亞胡個人建功立業、名垂史冊的誘因更是很大的。嗚呼！伊朗危如累卵也。