美國總統特朗普高舉關稅大棒，但其實他最怕別國同樣以關稅報復。加拿大及墨西哥跟美國傾唔掂數後，揚言會對美國貨徵收懲罰性關稅，結果特朗普即時腳軟，忽然對加墨兩國延遲一個月才徵稅。此舉表明三方仍可討價還價，美國色厲內荏不在話下。至於中國，一直默不作聲，結果不鳴則已，一鳴驚人，打出連串組合拳大反擊，出乎特朗普意料之外。

中國除了向世貿提告外，亦宣布連串反制措施，包括對部分原產於美國的產品最多加徵15%關稅；將兩家美企列入不可靠清單；對Google展開反壟斷調查；對鎢、碲、鉍、鉬、銦等相關物項實施出口管制。特朗普顯然未料有此一着，日前還巴巴的聲稱要跟國家主席習近平通電話，更一度表示將在24小時內通話，最終到現在也未能對上話。特朗普一直自說自話，誰人更加焦急，一清二楚。

既然北京態度強硬，華府當然也無法示弱，昨日宣布對中國加徵一成關稅的措施適用於香港，同時美國郵政一度暫停接收從中國內地及香港寄出的包裹。中美之爭是國運之爭，香港作為中國一個高度開放的特區，不可能獨善其身。但都係同一句老話：美國對中港加徵關稅只會自傷其身，關稅只會推高物價，轉嫁在美國消費者身上。

事實上，中國的反制現在才是第一階段，其工具箱仍有大把法寶對付美國。早前禁止鎵、鍺等稀有金屬出口美國，已即時對美國軍工及科技產業造成極大影響，如今更擴大至對鎢、碲等25種稀有金屬產品及其技術實施出口管制，美國所受打擊更大。君不見，特朗普忽然對烏克蘭提出繼續軍援的條件，就是要基輔向美國供應用於電子產品的關鍵元素稀土金屬。失去中國稀土是否傷及美國筋骨，由此已可見一斑。