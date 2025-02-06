中國人工智能模型DeepSeek橫掃世界，推出之後頭7天，下載量便超過一億。據說強如影音平台TikTok，當年也沒有如此佳績，但正所謂「木秀於林，風必摧之」，DeepSeek的成功，自然會招致反華者空群而出，他們紛紛質疑，中國人不可能只花1%至3%的成本，就能創造出接近別人100%的成績，此事太異乎常理，其中肯定有詐。

讓我告訴你吧，以低成本產生出高效能，乃是常見之事，自古皆然。如今恰逢新春正月，各路術數名家紛紛逞能，要預測來年吉凶，我不妨就以玄學中的八字命理為例作說明。八字命理是按出世的年、月、日、時，推算一個人的窮通休咎。要想弄通這門學問，閣下最少要細讀以下的命理典籍，包括《玉照定真經》、《淵海子平》、《滴天髓》、《三命通會》、《造化元鑰》……假如讀者諸君見到這些書名已經大叫頭痛，不想再看下去，那也罷了，我就不再開列下去，但其實後頭嘛，最少還得有10本古籍。

以往的社會，很多術數業者都是盲人，正因為他們身有殘疾、別無生計，才要以算命維生。這些人不少出身貧寒，未必能搜集到這麼多典籍，就算能有，眼睛也看不見，那可怎麼辦？解決方法很簡單，在最早的時期，大抵是有些開眼的命理師，他們採用DeepSeek式的「蒸餾」法，將命理古籍中雜然紛繁的內容，取其精華，去其糟粕，以最簡約的方式提煉出來，再口授心傳，讓盲人命師一代一代流布下去。

筆者身邊很多親友，都曾以玩票性質找過盲師算命，他們表示，不少盲人比開眼的師傅算得更精準。由此可見，能夠像DeepSeek一般，以所謂的低成本，就可練就高效益的演算法，從來都不是甚麼稀奇之事。