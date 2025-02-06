﻿巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯日前表示，已準備好就加薩停火協議第二階段的細節展開談判。哈馬斯呼籲調解人確保以色列遵守協議，不要拖延。第二階段預計要求釋放其餘人質，並討論永久結束戰爭。

與此同時，以色列總理內塔尼亞胡周一抵達華盛頓，並於周二與美國總統特朗普會面。特朗普一向偏幫以色列，以哈戰事之所以橫生枝節，停火協議常生變數，很大程度又係侵侵在背後發功。呢，特朗普喺會後聯合記者會呼籲全部巴勒斯坦人遷出加薩，由美國接管當地開發，不排除派軍隊進駐，目標是把加薩變成如同里維埃拉（Riviera）的度假勝地。

特朗普於會談前簽署行政命令時，再次談及將加薩民眾遷移至埃及和約旦等鄰國的建議。侵侵之前所講嘅「清空政策」，根本係要趕絕巴人，佢講得好聽：「巴勒斯坦人別無選擇，只能離開這個飽受戰爭摧殘的地區，如果找到一塊適合的地或多塊地，用一些錢建設好環境，永久遷移新地點，會好過讓巴人返回加薩。」講到好似好為巴人着想，其實又係與內氏狼狽為奸，露出擴張及掠人土地嘅本色。

哈馬斯高級官員祖赫里譴責特朗普呼籲加薩居民離開家園，是把他們驅逐出自己的土地，認為有關計劃會造成地區混亂和緊張，加薩人民不會允許該計劃實現。然而，形勢比人強，有強權無公理。以色列官員透露，內塔尼亞胡會前尋求特朗普公開保證，如果哈馬斯違反停火條款，美國將支持以色列恢復戰爭。內塔尼亞胡好戰之心不死，儘管特朗普最終未作出承諾，但內氏和侵侵根本就係要趕絕巴人，共霑利益，兩人從不把「兩國方案」當回事！以色列和美國均露出併吞加薩的猙獰面目。