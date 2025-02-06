春節假期，山西大同強令商舖夜間不准關燈，即便在打烊之後，店內店外的燈光都要徹夜保持開啟，美其名曰：營造祥和喜慶，提升遊客體驗。有商家未按要求操作，當地城管、消防人員竟在夜間直接撬鎖，破門而入。商家報警、投訴，警方、市長熱線均置之不理。

街道、社區、警察、消防、城管各方面，通同為惡，理由是當地下發了紅頭文件《倡議書》，字面上是「倡議」商戶配合開燈，大多數商舖惹不起官府，只好忍氣吞聲照做。姑且不論現在的《民法典》、《物權法》等，就是元明清的律法中，對於擅入民居者，都規定了杖責、流放等不同刑罰，甚至是「夤夜潛入人家被毆傷而死者，勿論」。然則，全國人大勞師動眾制訂的法律，在地方政府的一紙通知面前，卻形同廢紙。

首先說來，夜間強制開燈，本就屬於形式主義。地方官為了粉飾昇平盛世，完全罔顧小民生計。當下經濟蕭條，中小商家舉步維艱。在商家打烊、店內無人的情況下徹夜耗電，徒增商家經營成本和安全隱患。大同當地，之前還曾強制拆除商家的燈箱、廣告牌，統一格式，有商家剛耗資數萬元人民幣製作的燈箱，就是砸爛拖走，沒有任何賠償。

不客氣的說，凡是各種「一刀切」強制統一的做法，十有八九不是好事。它扼殺個性化和創新，泯滅煙火氣和活力。一個生機勃勃的城市、社會，一定是多姿多采的。諸如不許百姓關燈的做法，既未贏得「面子」，更輸了「裏子」，此種營商環境，公權力囂張跋扈到了毫無底線的地步，誰還敢來投資呢？

更需深究的是公權力的法治邊界。商舖是私人合法財產，公職人員夜間撬鎖破門，打開燈光，乃明目張膽的非法侵入。即便是為了公共利益，要執行公務，亦須根據《行政強制法》履行各種聽證、書面告知程序。在僅有一張《倡議書》、且商戶明確拒絕的情況下，破壞商戶財產，既缺乏法律授權，也屬程序違法。而警方與市長熱線，則是赤裸裸的不作為。整個城市自上而下，各個環節集體失守，上演了一曲戲弄、侮辱、欺凌升斗小民的春節悲歌。

古人云：勿以惡小而為之。更何況，此種違法行為已不是小惡，若在法治社會，恐怕要幾十人排隊上法庭。然而，在大同這樣的地方，大概率就是通報批評、罰酒三杯而已。甚至相關作惡人員，可能還會因「有魄力」，在內部被嘉許。至於爆料的商家，恐怕今後難有立足之地。這就是為甚麼砸燈箱、撬門鎖等各種野蠻濫權行徑綿延不絕的原因──懲戒力度太小，作惡成本太低。

最大的惡，就是為難底層百姓。隨機殺人事件高發的背後，不少都有被侮辱與被損害的原因。權力被肆意侵害，權利救濟渠道堵塞，積蓄不滿情緒，最終走上同歸於盡的絕路。此當為施政者誡。