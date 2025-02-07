美國總統特朗普和來訪的以色列總理內塔尼亞胡討論加薩問題時語出驚人，呼籲180萬巴勒斯坦人永久遷出加薩，由美國接管並開發經濟，更不排除出動軍隊進駐加薩。特朗普還說，加薩將成為世界人民的家園，讓整個中東引以為傲。特朗普是在和以色列總理討論加薩問題，但媒體似乎沒有透露美國把180萬巴人「趕出」之後，加薩屬於誰？屬於美國還是以色列？

內塔尼亞胡大概也不太清楚特朗普的最終打算，但他知道美國武裝「接管」加薩後，特朗普要據為美國所有，以色列是毫無辦法的，因此內氏只能含含糊糊地表態，認為特朗普的想法新穎，且打破傳統思維云云。美、以的死敵哈馬斯武裝也態度曖昧，其高級政治局副主席馬爾祖克表示，考慮到美國在中東地區的關鍵角色，哈馬斯必須與美國談判，同時對與國際社會各方會談持開放態度。

中國態度則旗幟鮮明，外交部發言人表示，中國始終認為「巴人治巴」是加薩戰後治理的基本原則，反對針對加薩民眾的強制遷移，希望各有關方以加薩停火和戰後治理為契機，推動巴勒斯坦問題重回以「兩國方案」為基礎、政治解決的正確軌道，實現中東的持久和平。

特朗普雖然語出驚人，一副赤裸裸地借巴以戰爭搶人土地、驅趕巴人的強盜嘴臉，但白宮發言人表示，這是特朗普考慮已久的想法。特氏也聲稱此計劃並非輕率決定，仔細研究了幾個月，與各方領導人交談，都支持美國擁有加薩、開發加薩的宏偉想法。如此看來，特氏對加薩是志在必得，就像他對格陵蘭、巴拿馬運河甚至加拿大志在必得一樣，他這些「宏偉想法」的保密工夫做得極好，野心勃勃，膽大心細，手段狠辣，果然是世界和平、各國安全的「大害」！

以目前形勢，特朗普要實現目標不難，沒有人能阻擋他，美軍進駐和開發加薩，乃一石二鳥，既佔據了巴人土地，又威懾了日益桀驁不馴的以色列。