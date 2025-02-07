為了反制美國的遏制打壓，中國近年逐漸加強並擴大稀有金屬的出口管制，之前是鎵、鍺、銻，這次是鎢、碲、鉍、鉬、銦，管制名單愈來愈長，管制措施愈來愈嚴厲。這些稀有金屬似乎毫不起眼，名字也很陌生，卻是高科技產業不可或缺的關鍵材料，尤其是軍工產業和半導體產業，因此有「工業維生素」之稱。西方媒體故作鎮定，認為即使中國嚴格禁止稀有金屬出口，也無法對美國「卡脖子」，因為可以尋找替代貨源。是嗎？現在還不是下定論的時候，不妨放長雙眼瞧瞧。

中國是稀有金屬的最大生產國和供應國，並掌握關鍵技術，限制出口就意味着全球供應短缺，價格飆升。理論上美國當然可以尋找替代貨源，或自己生產，可惜說易行難，兩條路都明顯走不通。其他國家和地區即使有相關礦產，也未必有提煉技術；美西方即使有提煉技術，也不可能在幾年內投入生產，而且成本必然大增。姑勿論中國這一招會不會卡住美國脖子，起碼擊中其痛處，令其付出沉重代價。

美國軍工產業無疑非常發達，武器裝備非常先進，實際上整個產業鏈都離不開中國稀有金屬及其他零部件。以F35隱形戰機為例，一架機就需要數百公斤稀土，包括由稀土製造的特殊磁鐵，以及鎢、鉬、銻等等。近年F35生產緩慢，積壓了大批訂單而無法供貨，除了因為本身的技術問題難以解決，中國管制稀有金屬出口也是主要原因之一。

所以說，中方這一招看似低調，實則高明，不必多費唇舌，只需精準打擊美方要害即可。正如有人所說，中國反制工具和種類還有很多，過去不拿出來，非不能也，時候未到也，現在美方咄咄逼人，中方自然沒有必要再客氣。很明顯，這次只是反制的開始，而且是深思熟慮的重拳出擊，既打亂對方，更打痛對方。

有些人總是刻意誇大美國實力和影響力，甚至將特朗普形容得很可怕、很有謀略，這分明是恐美崇美心態作祟。特朗普除了揮舞關稅大棒，還有甚麼招數？兵來將擋，水來土掩，中國又不是第一次面對貿易戰，還有甚麼好怕的？這不是狂妄自大，而是自尊自強，反正遲早要脫鈎斷鏈，中方已沒有任何幻想，自然不必再瞻前顧後，該反制就反制，該出手就出手，這才是一個大國應有的風範。必須知道，這個世界只信實力，不信眼淚。