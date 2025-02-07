豐田汽車的大本營在日本，2024年剛過去，豐田純電動車在當地共售出2,038輛，中國比亞迪電動車則售出2,223輛。比亞迪進軍日本不久，銷量竟然可以勝過豐田，以此觀之，中國汽車的競爭力實在強得讓人咋舌。所謂「天下武功出少林」，如果有人隻身闖入少林寺，憑拳腳功夫，就將達摩堂首座和尚比下去，試想此事是如何讓人震驚。而比亞迪深入日本，在電動車市場上力壓豐田，這則消息也同樣讓人嘩然。

美國特斯拉很早進駐日本市場，去年的銷量有5,000多輛，跟比亞迪相比，固然是超出一倍以上，但過去兩年，比亞迪在日本只是初試啼聲，已經獲得如此佳績，前瞻未來，一眾對手自然都要在瑟瑟發抖。

過去日本製造業的另一強項是平板電視，如今該國市場過半數的銷量，已經被Made in China的產品佔去。當地有業界人士解釋，因為現代人的時間愈來愈多花費在看手機視頻，看電視的時間遠比以往少，所以對日本製造那些價昂而高質的電視機，需求逐漸減少，這才造成較廉宜的中國製電視機，在日本愈來愈盛行。

上述的解釋在我看來，不過是為日本平板電視的失敗找藉口，其實即使是比較畫質和功能，如今中國製的電視機絲毫不遜色於日本或南韓的產品，消費者眼睛是雪亮的，尤其是素來注重品質的日本消費者。比亞迪在日本熱賣，最重要的原因也不是在於價廉。有當地知名車評人實測試駕比亞迪的海豹型號，試車後讚不絕口，而該型號更獲選為2024年日本十大最有價值汽車之一。早年日本業界走錯了路，太注重發展氫能車，而全世界的潮流卻逐漸被電動車佔據。這一子之錯，足以讓日本汽車業滿盤皆落索。