香港新一年度財政預算案即將發表，各大政黨社團均召開記者會，闡述各自的立場和建議，但不少團體完全漠視港府財困的現實，個個站在自身立場，要求不要減少自己界別的撥款，甚至要增加。若港府接納它們的倡議，一一滿足人人伸手要錢的訴求，肯定無法滅赤。

港府面對千億財赤，當前最大的任務是開源節流以滅赤。作為負責任的政團，本來應該向港府提出可行的建議，不過目前來看，很多團體給人的感覺卻是喊窮要錢：代表長者的要求不能削減2元乘車優惠，代表公務員的呼籲切勿減薪影響士氣，代表教育界的則主張不要減少撥款。這些建議皆無助當局節省開支。

與此同時，這些政黨團體又無法對如何開源提出可行的建設性建議。眾所周知，香港稅基狹窄早成痼疾，目前薪俸稅標準稅率仍維持在15%的國際低位。至於佔政府收入近四成的土地財政，在樓市持續疲軟下也難有大幅收入。曾有學者提出開徵奢侈品消費稅、發展綠色債券市場等方案，可惜未見有政黨跟進或者積極推動。

有人或許認為各政團都只是代表小圈子利益，要求保住自己的利益是天經地義。但現在香港已完善了選舉制度，實施愛國者治港。正如主管港澳事務的京官所說，香港已由治及興，各界應以大局為重，以香港和國家的「大我」作為考慮點，不要計較「小我」的利益，各政團似乎忘了這一點。

長遠來看，香港要解決財赤問題，有必要建立一套超越界別利益的公共財政哲學，一方面透過制度創新提升公帑使用效率，另一方面以產業升級創造新增長點，增加庫房收入。短期而言，削減福利也好，減薪也罷，則需要各階層一起承擔。