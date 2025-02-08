娛圈單打：係男係女要分辨　終於做啱一件事

特朗普再次出任美國總統搞亂全世界，能否讓美國再次偉大，實屬疑問。之不過，佢老哥有一個做法，本欄就深表認同。嗱，呢位總統日前簽署行政命令，禁止跨性別人士參加女子體育賽事，美國不會發出入境簽證。佢老哥亦對國際奧委會表明心迹，指美國堅拒跨性別荒謬現象，強調政府將捍衞女性運動員嘅光榮傳統，不容許男人打女人！

好嘢，真係好嘢，本欄要為佢鼓掌！大家一定記得，去年奧運有兩位「女」拳手奪金激起極大爭議，中華台北「女」拳手林郁婷、阿爾及利亞「女」拳手卡莉芙將對手撳住嚟抽，對手毫無還擊之力，被打到口腫面腫，惟有喊住投降。奧委會事後盲目維護，同霸凌冇分別！

當時本欄已痛批此舉不公平，質疑兩位「女」拳手並非真女子，奈何喺美國民主黨領導下，呢個世界已經失去常識，動輒上綱上線為歧視，真係畀佢吹到啤一聲！

特朗普一於撥亂反正，甫上任即宣布美國只承認兩種性別，就係男性及女性，結束民主黨治下嘅所謂多元性別政策，回歸常識。唔講唔知道，美國承認嘅性別多達97種，除咗男性女性，又有跨性別男女、雙性、無性，以至性別不明確、無性別意識等等，簡直走火入魔。

正常人都會覺得，兩位「女」拳手勝之不武，同男人打女人無異，但賽後依然受人吹奏，林郁婷甚至出任M巾代言人，媽呀，唔係化？正如《哈利波特》作者J.K.羅林話齋，有子宮先係女人，就係咁簡單。明明驗埋染色體證明唔係女性，偏偏左膠堅持指男為女，家陣係時候糾正！