正論：連鎖冰室結業潮　資方賴皮員工慘

香港飲食業近半年依然吹寒風，2024年下半年，多間百年老店、過江龍店舖、連鎖分店相繼結業，有些口碑甚佳的都因店東移民、人流減少、夜市蕭條，生意跟疫前比較少了一大截而要執笠；加上港人北上消費成風，有長假情願飛外地旅遊吃喝玩樂。事實上，即使恢復「一簽多行」依然無助本港疲不能興的市道！

最近新聞不絕的連鎖茶餐廳「金記冰室」，繼去年以來多次關閉分店，近日又疑似「另開新店」，旗下員工不滿「上一間公司未出糧、下一間公司又叫我哋返工，損失年資、補償等」，昨日向勞工處求助，涉及僱員超過70人，預計追討薪金約100萬元。飲食業職工總會郭宏興接受本報訪問時表示，「金記一路拖欠緊員工嘅薪金，呢班員工一早落案追緊舊金記，包括一啲欠薪、遣散費相關款項」，他指有「金記冰室」由今年1月1日開始，由一間叫做君記公司接手，但1月31日又收到君記公司通知，指冇糧出，叫員工到勞工處求助，坦言「其實呢間公司我覺得其行為係認真惡劣」。

「金記冰室」大有來頭，其前身為筲箕灣的大牌檔。1967年老闆陳桂秋正式租下筲箕灣道的舖位開設冰室；經歷50多年的歲月，陳伯堅持要做金漆招牌、標榜貨真價實，因而命名為「金記冰室」；2012年由徐汶緯接手。然而，其金漆招牌自去年初已不保，位於黃大仙中心的分店因拖欠租金5個月約159萬元，被執達主任「封舖」，逾20名分店員工更慘被拖欠薪金約40萬至50萬元。資料顯示，有關公司在去年7月曾向外借貸1,850萬元，抵押多個商標。當時的董事徐汶緯接受傳媒訪問時稱，拖欠強積金的事宜已解決，又指有基金投資者投資金記。

真金就話不怕洪爐火，金記冰室欠租欠糧，似乎紙包不住火！據郭宏興稱，他所知有部分分店還營業中，「即使佢（公司）冇出糧」，然後有第三間公司稱要跟員工簽一份新的合約，「我真是很擔心，他們2月28號的時候又說跟他們終止」，令員工每個月都要到勞工處求助。有員工極之徬徨，向本報大呻感覺被資方「當足球咁踢」，「（金記）佢叫晒我們去勞工處追討，新公司又冇糧出……我覺得我們有被騙，令我哋冇晒年資及其他福利等」；也有員工怒斥資方「好賴皮」！「我們好慘！（資方）走晒數，上法庭前話冇錢，依家又開新公司，要我們重新入職！兩個月被炒兩次，剛過完年呀！」打工仔真係欲哭無淚。

金記冰室經營困難，翻查其集團官網已可見端倪。金記冰室由去年3月起便由21間分店縮減至現今約10間，其中新界更是全軍覆沒，相信因北上消費熱潮勢難擋。飲食業職工總會表示，勞工處初步會找金記冰室的董事，看是否可以開調停會，若金記冰室真是沒有能力去償還，就需要簽署一個僱主無力償還書，讓員工早點申請基金「唔使經法庭」，因為金記冰室原有老闆沒有出現，「所以佢哋全部等緊上庭」。基層生活已經這麼不容易，希望有關工會和勞工處竭誠為員工追討欠薪及應有的福利。