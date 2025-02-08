以特朗普的野心和性情，他是很想當「獨裁者」的，他對世界上大權在握、說一不二的政治強人非常羨慕，可惜美國的「民主制度」、「三權分立」、「歷史傳統」使他的野心難以達成。不過，他總想試試，突破一下藩籬，過把癮也是好的，現在全世界都在特朗普開打瘋狂加關稅的「恐懼」中，美國憲法和法律賦予了總統有這樣的行政大權，特朗普用就要用到盡，享受一番。

然而僅此是不夠的！他還要在軍事和司法領域讓權力彰顯才夠威，於是他挑選了根本不夠條件的媒體主播海格塞斯擔任美國國防部長，如此弱勢的國防部長才可特別效忠特朗普，唯命是從，才能為他試圖大展軍權創造條件，於是特朗普要顯示他對軍隊說一不二，權力大張就要「推出新政」開路。

海格塞斯剛當上防長，首日上班就表示堅決支持特朗普的「優先事項」，包括調動軍隊封鎖美國與墨西哥邊境，將在新冠疫情中被撤職的數千名官兵復職，恢復他們被撤職前的職級和全薪，撤銷軍隊中容許性小眾多元，讓雙性意識形態在軍隊中消失。為了顯示特朗普的「新政」非同凡響，海格塞斯把其上升到「國防部支持捍衞國家主權、領土完整、遵守憲法」的高度。有記者質疑，只有引用「反叛亂法」，美國總統才能在出現非法妨礙、聯合、集結或叛亂時使用軍隊。海格塞斯聲稱「不排除這種可能性」，聲稱「白宮會作出決定」。看來，特朗普為了顯示自己的權力，他是把一些「雞毛蒜皮」的小事也要扣上防止「叛亂」的帽子，大肆威嚇也。

與此同時，特朗普還一口氣解僱了至少12名曾經對他提出兩項刑事控訴的司法部律師，他還要求司法部刑事調查在國會暴動案件中抓捕相關人士的檢察官，這是明目張膽地對司法人員實施政治報復和「強化對司法部的控制」，讓自己更像一個「獨裁者」，也讓世人看清美國的所謂司法獨立不過是「政法僕人」而已。