隨着近年中國外交風格轉變，外交家顯得更加自信，往往直言不諱，霸氣側露。中國常駐聯合國代表傅聰日前在談到DeepSeek橫空出世時強調，永遠不要低估中國科研人員的聰明才智，DeepSeek引發全球轟動和一些人的焦慮恐慌，說明技術遏制和技術限制無法奏效，這是全世界特別是美國需要學習的一課。他並反問，從華為到TikTok，再到DeepSeek，美國還想禁多少？

這番話連消帶打，諷刺意味十足，不知老美有何感受？當然，他們向來狂妄自大，也許不會覺得難堪，也許又是假裝聽不見。但不管怎麼樣，中國科技發展一日千里，這是任何人都無法否認的事實，老美確實需要好好上一課。他們封鎖禁運也好，遏制打壓也罷，到頭來都是弄巧成拙，反而促使中國加快自主研發，凡是被美國盯上的中國科技企業，無不發展得更快更好。華為去年銷售收入達到8,600億元人民幣，增幅超過22%，已重回被制裁前的收入水平。美國動用國家力量並糾集盟友一起打壓，竟然無法壓垮一家中國民營企業，老美也許百思不得其解，其實道理很簡單：他們低估了中國科研人員的聰明才智。

現在美國又將矛頭對準DeepSeek，有些附庸國也一擁而上，企圖阻止中國人工智能發展，但同樣道理，他們的陰謀永遠無法得逞。DeepSeek創辦人梁文鋒堅持不上市、不融資、不去美國，技術必須留在中國人手上，老美如何制裁？恰恰相反，美西方惡意針對DeepSeek，等於為其免費宣傳，反而進一步提高DeepSeek知名度。

有人說得對，美國明知打壓中國科技企業往往適得其反，還要繼續蠻幹，除了戰略焦慮，也是典型的霸權心態作祟。他們一直有一種優越感，認為只有西方國家才能在科技上引領世界，尤其是晶片和人工智能這些領域，現在中國竟然也搞起高科技，更在某些方面彎道超車，老美怎能不焦慮？特別是DeepSeek以低廉成本達到高端效果，不僅免費使用，而且是開源的，一筆戳破美國人工智能神話，也可能戳破由此堆砌出來的股市泡沫，這才是令老美焦慮惶恐乃至歇斯底里的主要原因。

所以說，心胸決定格局。美國企業在人工智能領域為競爭對手設置各種障礙，而中國企業則對全世界開放技術，這就是兩者最大區別。孰高孰低，一望便知。