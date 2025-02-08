全球右翼勢力興起，反移民是其中一項主要主張，除了美國總統特朗普揚言要驅逐非法移民，英國在野保守黨亦倡議收緊移民入籍條件，由「5+1」即住滿6年便獲得英國公民身份，延長至10+5即15年才能獲得，因而激起持BNO的移英港人熱議。

當然，保守黨現在失去執政權，提出甚麼建議都是空談，但國會最長任期為5年，實際上大選可在5年任期之內的任何時間舉行，所以今日由工黨執政，難保很快就輪到保守黨再次上台。BNO「5+1」是否永不改變，實在沒有人可以保證。

事實上，保守黨上次執政期間，已一再表明英國不需要沒有經濟貢獻的移民，現任黨魁栢丹娜亦強調，公民身份需給予「有意義的人」。何謂有意義的人？即是有經濟貢獻，不佔用政府福利的一群。香港移英人士暫時或許仍符合定義，但隨着不少港人家庭坐吃山崩，將來會否擠佔更多公共資源，可能連他們自己也說不清。更須指出，不少港人家庭子女都是免費入讀當地公立學校，算不算擠佔公共資源，說法可能隨着執政黨更迭而改變。

何況所有政客都是選舉動物，立場說變就變，只要迎合選民口味即可。歐洲政壇向右傾，多個民粹政黨的支持度急增，美國首富兼特朗普身邊紅人馬斯克，便表態支持英國極右政黨。這些政黨皆排外，香港移民非我族類，遲早受到針對。

網上的一些移英港人群組，不時見人大吐苦水，不是嫌英國物價貴、搵工難，就是透露香港人呃香港人，移英港人被其他移英港人騙財。事實證明，英國並非樂土，移英港人也不是人人友愛，香港有的缺點，英國一樣有；香港沒有的居留權問題，英國隨時可以朝令夕改。移民何價？