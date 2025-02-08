台灣所謂公民團體為了推動大罷免，長期佔據私人經營的咖啡館擺攤，迫使房東埔里酒廠出面勸說離開，卻反咬指控這是國民黨立委施壓，迫害公民行動，惹起軒然大波。該公民團體聲稱：「我們只是來自當地與各地的熱血志工，並未有任何政黨色彩，並希望各個店家有明辨是非和思辨的能力，團隊從未選邊站，我們只是站在台灣這一邊，而你們沒有。」

這是擺明的睜眼說瞎話，在台灣人盡皆知，這些名稱五花八門的所謂「公民團體」，實際上是民進黨用公家資源豢養的側翼組織，雖然動輒數十上百，實際上人員互相「交叉持股」，只要一看組織名單，就知道全都是同一批人在內部運作，目的就是幫民進黨當打手攻擊政敵。

就以這次事件來說，要罷免連署，應該去當地人潮聚集的地方擺攤，怎會選擇在外地觀光客居多的地方長駐？而店家是做生意的地方，不是給你進行政治活動的，有甚麼理由一定要強迫對方讓你擺攤？更荒唐的是，這些公民團體指控埔里酒廠是受到國民黨壓力才出面，可是埔里酒廠隸屬台灣菸酒公司，而台灣菸酒公司的董事長與總經理是賴清德指派的，若真要指控施壓，該針對的是賴清德，怎會指控到國民黨立委的頭上呢？

其實說穿了毫不稀奇，這些公民團體只是想藉此製造事端，強化國民黨迫害的形象，好遂行他們配合民進黨罷免的動作罷了。然而，最令人無法接受的，就是他們居然敢自稱「站在台灣這一邊」，以此指摘不齒他們行為的人！

愛台灣應該是希望台灣穩定和平，希望族群融合、社會安樂。一個每天煽風點火、興風作浪，到處在內部製造敵人的團體，根本就是在禍害台灣，這種團體存在一天，台灣絕對不會安寧。