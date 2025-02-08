美國總統特朗普突然公布美國要「清空並接管加薩」的言論，震驚國際社會，並引發國際輿論強烈譴責，批評其言論無異於種族清洗。侵侵的言論確實太過惹火，白宮高官亦不得不出來解畫降溫。白宮發言人萊維特先擦鞋，指特朗普的建議突破常規思維，然後話鋒一轉，稱特朗普並未承諾向加薩派兵，但係同時拒絕排除可能，且加薩重建費用不會由美國承擔。這番話直情係廢到冇朋友，「拒絕排除可能」即係隨時都可以出兵啦，而「加薩重建費用不會由美國承擔」，自特朗普上台，美國一味退群，根本就係唔想履行大國責任，試問又點會諗住重建滿目瘡痍的加薩吖？

再講，所謂「由美國接管並開發沿海度假勝地，美國將開發加薩並創造成千上萬就業機會，加薩將成為世界人民的家園，讓整個中東地區引以為傲」就更加係煲冇米粥，加薩逾70%的建築已夷為平地，整個加薩被數以千萬噸的瓦礫埋沒，單是清理已頗費工夫和時日。要重建恐怕亦是天文數字，美國自己都國債纍纍，怎會承擔重建費吖！唔通叫沙特阿拉伯、埃及等攞錢出嚟重建咩？所以話打造沿海度假勝地根本係吹牛皮，反正吹吓又冇罪。相信侵侵做完4年美國總統，加薩的瓦礫仍未清理完！

美國國務卿魯比奧就表示，特朗普只是提議加薩民眾暫時撤離。所以話，政客講嘢，一時一樣。要言之，自己失憶，當人白癡！美國民意調查顯示，經歷對伊拉克及阿富汗長期軍事干預後，絕大多數美國民眾反對參與新的地區衝突。

特朗普好大喜功，永遠不肯承認錯誤、失敗。依老朽看，佢已成功化為曱甴，即係──生命力強，卻人見人打！即使不想打，也人見人厭！