正論：不當財赤一回事　使錢繼續如倒水

再苦不能苦自己，要窮只能窮市民。在財赤連續3年達到千億元之際，高官放風要「節約」教育及醫療開支，又有意向長者兩元乘車優惠開刀，行會成員甚至揚言要市民明白已經「無路走」，彷彿世界末日似的。但與此同時，人們依然見到政府使錢大手大腳，單是啟德體育園每次動員公務員演習，政府便要補貼最少400多萬元車馬費，可見非常捨得花費；遑論司法機構上調陪審員等津貼又是一筆開支，立法會議員外訪堅持坐商務機位更是奢侈。

《財政預算案》將於本月底發表，各政黨紛紛為削支出謀獻策。行會成員警告，預算案若未能顯示出可控制開支，可能會影響香港信貸評級；又形容目前環境嚴峻，市民要明白已無路可走，削減開支理所當然，冀政府在兩年內削減5%開支。實際上，財金官員日前已點名教育及醫療支出有節約空間，例如本港大學有一定財政儲備，未來要善用儲備並開拓收入，讓政府有兩三年時間鞏固財政云云。至於長者兩元乘車優惠，雖然不少政黨出於「保選票」考量，要求政府不要削減，但亦不諱言隨着人口老化，長遠財政難以負擔。可以預期，即使65歲或以上長者的優惠不變，60至65歲以下的優惠必定減少或撤銷。

誠然，經濟不景，政府收入大減，財赤若長期無法受控，勢必陷入惡性循環，經濟要有改善更加困難。但人們不明白的是，為何每當講到開源節流，由高官到議員再到公務員代表，均堅拒接受減薪，甚至連凍薪也不肯考慮。教育和醫療對社會各階層都非常重要，政府卻寧願減少這些支出，也不願更有效地將全體公僕減薪或凍薪以節省開支，這不是「闊佬自己，孤寒市民」是甚麼？

高官、議員、公務員不論表現好壞年年加薪，在過去好景的時候可能不算甚麼，但今時不同往日，既然連行會成員都認為已無路可走，憑甚麼叫市民勒緊褲頭，自己卻繼續大魚大肉？司法機構最近又向立法會提交文件，擬調升淫審處審裁委員、陪審員、普通證人及專家證人的酬金或津貼，幅度由2.8%至6%不等。雖說所涉金額不多，但這裏調一調、那裏加一加，加加埋埋便是一條大數。尤其淫審處評級黑箱作業，結果往往貽笑天下，社會早就認為這個廢衙門應該「摺埋」免浪費公帑。如今還要厚顏加薪，道理何在？

更須指出，啟德體育園在開幕前不斷動員公務員充當觀眾演練，這些演出不是免費的。例如日前舉行的港超聯U22足球賽，有約4.4萬名公務員參與，以每人100元車馬費計算，一次演練便花費440萬元，數場演練下來便是過千萬元。當中衞生署更因為要動員參加，將部分病人的檢查改期，勞師動眾。由此可見，港府完全沒有因為財赤高企而要「慳住使」的意思。

港府使錢大手大腳，還見於濫開編外職位一事上。單是最近一年，立法會便批准開設或保留12個首長級有時限編外職位，總開支超過4,200萬元。而上個財政年度有關編外職位的年薪涉及2.37億元，按年增長19%。難為高官誓神劈願公務員編制零增長，簡直睜眼說瞎話，實際上每推一項新政即開多個編外職位，職位愈開愈多，疊床架屋，開支不減反增，直把納稅人當水魚。

說到底，政府最大筆的經常開支，就是支付公務員薪酬，這一塊「死都唔減」，其他所謂節流措施只會成效不彰。正如學者指出，削減教育醫療等開支始終影響民生，公務員及資助機構員工薪酬開支亦佔政府經常開支約四分之一，比例甚高，應跟隨內地做法，表現欠佳的公務員減薪，高官亦應凍薪或減薪，這樣做對私人市場影響有限，卻更能取信於民。

美國總統特朗普做事不按常理出牌，有時候顯得顛三倒四，但成立政府效率部對整個聯邦政府衡工量值，大刀闊斧裁員削支的做法，絕對值得「洗腳唔抹腳」的特區政府倣效。今時今日財赤高企，經濟下行，香港已無路可走，政府對民生開支下重手之際，更需以身作則，以示共度時艱。