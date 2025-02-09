中美第二次貿易戰開始了，但形勢還未明朗。美國對中國進口商品加徵10%關稅只是前哨戰，對中國進口有一定的打擊，卻無助於解決中美貿易的結構性問題──中國對美的巨額外貿順差。

加關稅降低美國消費者對中國進口商品的需求，可是中國是全球最大製造業國家，中國對美國的出口，能替代的不多，且還多是以中國在第三國生產或加工的產品來作替代。中國對美的外貿順差加了轉折一環，近年還是上升而非下降。對華直接進口的加10%關稅，和對墨西哥（中國對美的出口加工地）加25%的關稅，都不足以改變中國產品的競爭優勢。

要扭轉的話，可能便要對中國直接和間接出口美國的產品加60%關稅，但美國的消費者與經濟體制，未必可承受這樣政策帶來的傷害。此所以特朗普只對華加10%關稅，而非60%。另一辦法是禁止部分中國產品進口，但美國對中國進口的依賴，在一些產品範疇是無可替代，例如中國剛剛加關稅出口美國的鎢等關鍵的工業原材料加工產品。即使美國要打擊來自中國的電商出口，用禁止所有來自中國（包括香港）的郵政包裹，也只能執行幾個小時便被迫取消。單只取消小包裹的免稅額，亦不足以抑止中國電商對美國市場的全面侵入。單從貿易，美國對中國的進口是無可奈何。也因此，中美貿易戰便不可能單循貿易關稅的範疇來進行。

特朗普對付加拿大與墨西哥，是通過他與兩國元首通話，他同樣地想與習近平通話來施壓。相信是中國反對，所以他改口說無意即時通話。這與中國施反制的關稅與貿易設限，同樣反映出中國不肯讓步，堅持用世貿組織的機制化解貿易戰，但特朗普不會罷休。關稅已加，在中國反制之後應該還有後着，問題是中美貿易戰即時擴大，抑或是特朗普先對付歐盟，然後才回來全力與中國鬥爭？

特朗普四處點火，表露他的全球戰略框架，可涉及中國與歐盟，卻不是如對付加拿大、墨西哥那樣容易。特朗普的外貿/外交戰略，正進入最艱難階段，似乎除非他仍然是把野心目標先暴露，以此希望速戰速決，否則的話，與中歐的貿易戰只會拉鋸下去，最終出現大衝突。不過，特朗普的國內「革命」亦可能引發動亂，影響他的對外鬥爭。特朗普帶來的亂局是太多變化可能，主因在於他的革命目標和「交易」技巧與方法。