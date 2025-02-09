美國總統特朗普因何為了「美國第一」，敢於四面樹敵，全球開戰，完全不講戰略、策略？照理說這是犯了大忌的。但特朗普偏偏要犯大忌，這又為何？其中一個原因，是特朗普看透了當今世界，沒有一個和美國勢均力敵的陣線能夠和美霸對抗。

當今百年大變局中看似群雄並起，有一些夠分量的新興力量發展迅速，不賣美國的帳，不怕美國打壓，甚至組合「聯盟」，但全球絕大多數國家呈現出的基本狀態還是一盤散沙，美國很容易各個施壓甚至擊破，就算遇到強烈反抗，美國仍能自保，損失有限，隨時撤退，付出代價有限。既然如此，美國何懼四面樹敵，東征西討？

就這個形勢和局面而言，特朗普倒是趕上了一個「黃金時代」，可以隨心所欲、無所顧忌一把。回想二戰結束、冷戰之時，世界有美蘇兩個超級大國領導的兩大陣營，有中國這樣在「第三世界」獨樹一幟、居領導地位的大國，美國霸權受到極大抑制，不敢隨便「動人蛋糕」，不敢隨便動其他陣營內的國家，甚至一些身份模糊、立場常變的國家，老美也不敢想怎樣就怎樣。後來蘇聯解體，美國成了唯一超級大國，「敵對陣營」沒有了，鬆了一口氣。但「敵對陣營」的陰影揮之不去，一方面要小心對待一些「國際熱點國家」，小心對待他們背後有「其他力量」，一方面要小心維護冷戰時期的盟友。對於冷戰後在改革開放中崛起的中國則政策很糾結，既想利用中國這個大市場賺大錢，又害怕中國的發展威脅「美國第一」。在糾結之下，過去30多年美國對華政策搖擺不定，直到特朗普8年前首任美國總統，美國政治精英認定了中國是最大、最危險的對手。

然而，世界上還有其他力量包括盟友的發展，同時威脅或損害美國利益。這些勢力，美國也要一併收拾，否則他們會趁中美博弈撈到好處，損害美國。於是，特朗普就揮舞大棒，全球狂掄，此乃形勢嚴峻，時不美待也。