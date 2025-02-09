美國總統特朗普甫上任即貫徹大嘴巴作風，不斷胡言亂語，反口覆舌，沒有最瘋狂，只有更瘋狂。尤其是「清空並接管加薩」的狂言，簡直駭人聽聞，豈止違反國際法，根本就是種族滅絕。眼看國際輿論強烈譴責，連盟友也齊聲反對，白宮發言人急急澄清，指特朗普從未承諾向加薩派遣地面部隊，並撤回加薩民眾永久定居在鄰國的說法，稱他們只需暫時遷移，而且加薩重建費用也不會由美國承擔。這不是廢話嗎？加薩本來有200多萬居民，經過戰火蹂躪後還有180多萬，這麼多人如何暫時遷移？遷移到哪裏？哪個國家能夠收留？再說，美國不願承擔重建加薩的費用，那麼誰來出錢？

老實說，以今天美國的財政狀況，根本沒有能力承擔加薩重建費用，何況老美向來口惠實不至，絕不可能做這種賠本買賣。特朗普揚言要把加薩打造成「海濱度假勝地」，不過是信口開河，只有傻瓜才會當真。當然，如果美軍要佔領加薩，那是輕而易舉的事，哈馬斯和伊朗都沒有能力反抗，但這勢必使美國徹底陷入泥潭，並成為全球公敵。

從企圖吞併加拿大，到公然搶奪巴拿馬運河及格陵蘭，再到揚言清空並接管加薩，特朗普胃口愈來愈大，也愈來愈赤裸裸，接下來不知還有甚麼瘋狂舉動。侵侵依恃美國霸權橫衝直撞，可能覺得自己很威風，想怎樣就怎樣，全世界都要任其擺布。其實這不是威風，而是無腦，其瘋狂行為不可能使美國再次偉大，只會使美國徹底孤立，終將摧毀美國霸權。道理很簡單，今天的美國已不具備獨霸世界的實力，一味瞎折騰，只會加速霸權衰落。

正如西方政治評論家指出，美國正將全世界推向中國。這不是無的放矢，特朗普的「美國優先」戰略不僅破壞了美國與傳統盟友的合作關係，也摧毀了美國主導建立的國際體系，其擴張野心只會使各國避而遠之。反觀中國一直提倡人類命運共同體，堅持和平共處，共同發展，各國將會如何選擇，不言而喻。

近日美國國務卿魯比奧走訪多個拉美國家，一路煽風點火，離間中國和相關國家的關係，破壞一帶一路倡議，堪稱卑劣。作為世界唯一超級強國，美國競爭不過別人，竟然採取這種下三濫手段，恰恰證明黔驢技窮。老美始終不明白這個道理：打壓別人並不會使自己更偉大。