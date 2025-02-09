特朗普第一次就任總統後，經常語出驚人，讓他的幕僚瞠目結舌、疲於奔命，忙着在後面擦屁股，最終一個個不是被踢出團隊，就是掛冠求去，這些人多半還會上節目或出書抨擊揭發特朗普荒腔走板的行徑，昔日的盟友遂變為今日的仇敵。

現在特朗普2.0，這樣的噩夢似乎又將降臨。

為了解決加薩問題，特朗普在接見以色列總理內塔尼亞胡時，石破天驚地說出「由美國接管，開發加薩」、並要求巴勒斯坦人全部離開的建議，儘管內氏樂不可支，一旁的白宮幕僚長懷爾斯卻不由自主的瞪大眼睛，滿臉的不可置信。

而特朗普的提議立刻引發集體反應，不僅沙特、約旦、哈馬斯反應強烈，就連美國的歐洲盟友也是大搖其頭，紛紛認為這種毫無常識、完全無視國際秩序的方案簡直離譜到家，根本不可能接受，迫使遠在危地馬拉的國務卿魯比奧趕忙解釋，特朗普的說法只是要幫忙重建加薩，讓巴勒斯坦人「暫時」離開，重建完後再回歸。

魯比奧的鬼話已經沒人相信了，特朗普卻還不肯善罷甘休，再度加碼表示美軍毋須出兵，「戰事結束時，加薩將由以色列移交給美國。巴勒斯坦人，像舒默（美國參議院民主黨領袖）這樣的人，應該已重新安置在該區域更安全與更美麗的社區，擁有現代化新房」。還在想着開發加薩從中獲利，完全沒有顧及當地人與全世界的眼光。

儘管最近特氏對加拿大與墨西哥的態度軟化，似乎顯示他並非完全一意孤行，在最後關頭還可能回心轉意，但這種一日數驚的場面如果持續不斷發生，難保不會又重演第一任期時團隊內訌交惡的窘況。無論特朗普2.0帶來的究竟是甚麼，全世界恐怕都只能戴好鋼盔，等着迎接衝擊再說。