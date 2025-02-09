美國總統特朗普上任不足一個月便已反轉全世界，先後迫使鄰國加拿大、墨西哥和巴拿馬屈服求饒，並且開始將矛頭指向中國，香港也肯定會被殃及池魚。美國在特朗普主政下，先後退出了《巴黎氣候協定》、世界衞生組織和聯合國人權理事會，日前更對國際刑事法院實施制裁。即使往後美國決定退出世界貿易組織以至聯合國大會，大家也不會感到很驚奇。

然而，在內政方面，特朗普政府的一些政策和做法，還是值得香港特區政府參考。其一是委任親信馬斯克成立「政府效率部」，雷厲風行地向各個聯邦政府部門查數整頓、推出自願離職計劃縮減公務員人手編制、關掉效率低劣及與現屆政府理念背道而馳的機構組織，以至威脅暫停資助未有依循政府指令的大學機構等。

特區政府現正面對巨額財赤，底因並非賣地收入減少或基建項目過多過貴，而是因為政府經常開支在過去十餘年增長過快。經常開支膨脹原因之一，是福利過多過豪，這一點容後再詳細討論。另一主要原因是公務員薪酬過高、編制過於臃腫、庸才冗員過剩和浪費公帑行為過多過濫。政府近年推出每年削減經常開支僅僅1%的計劃，並未有要求公務員集體減薪，許多部門和官員經已叫苦連天，萬般不情願去推行。

特區現時已有一個專責核數、查數的部門名為審計署，其署長雖然也是來自私人市場，但一般都是核數師或會計師，管數細眉細眼，缺乏推動改革的魄力和創見。加上署內人員大多也是公務員，實難擔當重任。因此，香港有需要找來一位商界企管人才充當「港版馬斯克」，為納稅人大刀闊斧地幫政府削支瘦身！

明日再談特朗普其他值得香港借鏡之處。