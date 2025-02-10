正論：取締劏房遺後患　速建公屋不二法

房屋問題一直是政府施政的重中之重，解決劣質劏房讓基層市民安居樂業，更是困擾歷屆政府。事實上，現時約有11萬戶逾20萬人住在劏房，有些「廚廁合一」，有些「上床下廁」，居住環境狹窄，要言之，基層屈室求存的悲歌唱不完。

當局去年的《施政報告》中提出一系列解決劏房問題的方案，包括訂立最低居住標準、設立「簡樸房」登記制度，以及取締不符合最低標準的「劣質劏房」單位等。「簡樸房」最低標準訂為不小於8平方米，而且必須有窗及獨立廁所。改建成的「簡樸房」必須由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任。新規管實施後，部分業主除了還原劏房外別無選擇，業主擔心要負刑責，可能會退出市場，保守估計不少於一成甚至兩成業主會退出。

想深一層，把「劏房」改成「簡樸房」，劏房問題是否就「清零」不存在？全港基層爭取住屋權益聯會認為，政策並未真正解決劏房的根本問題，反而可能引發更多隱憂。聯會指規管制度建議劏房要有窗、廁所有排氣扇等標準，現實中很多做不到，擔心「一刀切」規管，很多單位會被取締，導致推高租金及有租戶被迫遷；若政府推行最低標準，擔憂在沒有任何的保障下被業主趕走。在許多不確定因素的影響下只能不斷搬遷，俗語說「上屋搬下屋，不見一籮穀」，一直被迫遷，最受苦的還是基層小市民。期望當局確保劏房租務管制的執法，避免出現迫遷情況。

事實上，此次劏房規管措施中，針對床位寓所並沒有新的規管措施，床位寓所繼續受《床位寓所條例》規管。若然住不起簡樸房，即使可以申請到過渡性房屋，之但係過渡性房屋多在偏遠新界，若然在九龍或香港工作，交通費相當昂貴，有些基層無奈被迫租住床位，居住環境反而不及先前可租住劏房。換言之，取締劏房豈非弄巧反拙？

聯會建議，當局應分區及分階段地推行取締劏房及轉為簡樸房的政策，以避免在同一時間內取締過多劏房，導致市場上出現單位不足的情況，最好選擇一個有足夠安置單位的區域展開工作，待該區的簡樸房供應充足後，再逐步取締鄰近的「劏房區」，消除小市民要淪落「瞓街」的不安焦慮。

此外，聯會認為當局亦應為受政策影響的劏房居民提供搬遷津貼，以應付簡樸房新單位的按金、搬運費用及請假安排等。根據各區房價標準，設定合理的起始租金，以減輕基層家庭的租金負擔，亦避免業主加租將改建簡樸房費用轉嫁至租戶，令劏房戶負擔不起簡樸房租金。要給市民幸福感，推行政策要多站在用家的角度。

政之所興在順民心。要市民安居樂業，政府務實的做法自然是加快公屋批核進度，簡約公屋和過渡性房屋畢竟不是長遠之計，花費不貲又未能提供同區安置方案，市民要頻繁搬遷，又面臨轉工或轉校的麻煩。是以加快興建公屋，助不同符合資格的劏房戶市民上樓，才是告別劏房的最有效方法。