執掌美國政府效率部的超級富豪馬斯克，手持尚方寶劍遇神殺神，遇佛殺佛，最近被砍倒的是美國國際開發署（USAID），其遍及全球的逾萬名員工，最後可能僅剩下數百人，堪稱慘烈，與解散已沒有甚麼分別。當然，馬斯克只是執行特朗普的命令，按照其說法，這不是一個有蟲的蘋果，而是一個由蟲組成的蘋果，已經壞透了。特朗普更認為，該機構「貪污的程度是前所未見的」，必須關閉。

USAID年度預算高達430億美元，名義上向全球130多個國家和地區提供各種援助，包括衞生、教育、軍事、醫療等。實際上所有援助都不是免費午餐，而是附帶政治條件，除了灌輸西方意識形態，推動所謂的美國價值觀，主要還是為了控制這些國家和地區，令他們乖乖臣服於華盛頓。由於充滿油水，華府高官和議會政客都深度參與其中，上下其手，中飽私囊，當中不知有多少見不得光的勾當。

特朗普指摘USAID和其他機構竊取了數十億美元，大部分流向「假新聞媒體」，「作為替民主黨說好話的報酬」。其實這些媒體不僅替民主黨說好話，而且根據美國政府的政治需要，利用假新聞抹黑和攻擊被視為不友好的國家例如中國和俄羅斯等。可以毫不誇張地說，許多西方主流媒體都得到USAID資助，數以千計拿到「狗糧」的編輯和記者一起編造謊言，顛倒黑白，那是多麼的恐怖。

更甚的是，USAID除了收買和操縱媒體，還扶持眾多非政府組織，成為中央情報局（CIA）的白手套，長期從事干涉他國內政、顛覆他國政權的行動，因此被視為「顏色革命的幕後黑手」。追根溯源，世界各地的顏色革命和政治動亂，大概都離不開USAID的身影，可見這確實是一個由蟲組成的蘋果。

直至今天，中國國內還有不少公知和自媒體在吹噓美式民主和西方價值觀，將中國傳統文化和政治體制貶得一無是處，有人懷疑他們是不是也拿到了USAID的「狗糧」。這種懷疑並非無的放矢，收買華人，以華制華，正是老美慣用手法。不過，這些人的好日子也許到頭了，隨着USAID被特朗普和馬斯克關掉，中國某些公知和自媒體斷了「狗糧」，恐怕已無力吠叫。近日有所謂的「自由派媒體」大幅裁員，這是巧合嗎？未必，依賴西方狗糧維生，不僅可悲，而且可憐。