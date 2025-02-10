中國大型人工智能（AI）語言模型DeepSeek面世之後，改變了行業的生態模式，業界龍頭OpenAI的負責人說，自己的公司可能走錯了路，DeepSeek一反傳統，採用開源模式，未嘗沒有道理，值得同類企業效法云云。

人們常說：「有危就有機」，但這句話反過來說，便是「有機就有危」。中美兩國在AI的領域激烈競爭，使製作成本下降，技術也愈來愈開放，這種趨勢持續下去，固然會帶來更多商機，但稍一不慎，可能也會造成更多危機。過去人工智能的製造門檻極高，往往要用最高端晶片，晶片數量又要十分龐大，而且研發過程守秘極深，普通的企業和組織不易涉足其中。但隨着技術愈來愈普及、成本愈來愈低廉，高深的人工智能科技，一旦落入不法分子甚至是恐怖組織手上，後果如何，各國政府必須早為之計。

世界發展到今天，美國最大的挑戰者，未必是來自中國；中國最大的挑戰者，也未必是來自美國。將來最能威脅人類安全的，或許是來自人工智能的失控，即使不會失控，只要部分尖新的AI科技被野心家利用，結果也是不堪設想。

目前全球最先進的AI科技，是掌握在美中兩國之手，在這當兒，兩國好應該互相協調，一起研究和制訂出緊急應變措施，更要商議哪些技術可以開放，哪些是不可以。如若不然，按目前的步子往前走，接下來的人工智能世界，一定是鬥大方開源，再鬥降低成本。這樣一來，假如欠缺適當的防護機制，很容易就會鬧出亂子。已故天才科學家霍金反對發展人工智能，擔心會導致人類毀滅。事到如今，阻止AI進步固然是不切實際，但最低限度，世界各國政府必須共同制訂出一套合理的AI使用守則。