南非加緊逼迫台灣駐南非代表處遷館，明言必須在3月底前遷出行政首都比勒陀利亞，還要求將名稱降級為貿易辦事處。有台灣媒體表示，美國為了支持台灣，不但眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」發表聲明力挺，國務卿魯比奧還拒絕出席G20以示抵制。

魯比奧確實拒絕出席在南非舉行的G20外長會議，但理由跟台灣完全風馬牛不相及，台媒這種說法只是往自己臉上貼金，貽笑大方。

南非拒絕在俄烏戰爭中選邊站，以及積極參加金磚國家事務，早已引起美國不滿；在國際法院對以色列提起種族滅絕指控，更讓被猶太人操縱的美國高層極度不快。而這次魯比奧枱面上的理由，是針對南非政府近來的土地平權政策，由於這項政策會損及富豪與大地主利益（多為白人），被魯比奧指為「沒收私有財產」，從而拒絕出席。

而出生南非的馬斯克也打蛇隨棍上，進一步指控南非施行「公開的種族主義法律」。由於南非法律規定外國投資者必須將30%股權轉讓給黑人股東才能取得電訊許可，馬斯克旗下的Starlink衞星網絡服務至今被南非拒於門外。但以美國自己近日對中國的諸多制裁，還有強迫TikTok轉賣的法令來看，拿這種理由去指摘南非，豈不是自打耳光？說穿了，美國之所以跟南非對上，不過就是觸犯了猶太人與馬斯克的利益，公報私仇一下罷了。

特朗普與他快樂的夥伴們要公器私用，我們自然無從置喙，但台媒連這種眾人皆知的事情也拿來包裝成「台美關係史上最佳」的證據，就太過荒誕離奇了。美國要真這麼挺台灣，最快與最明確的方式，不就是和台灣建交嗎？美國始終不願這樣做，所謂的台美關係，也就可想而知了。