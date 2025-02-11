產評：科技非靠錢取勝 華將展示真本領

中美大打科技戰，本來市場一直以為估值超高的「美股七雄」是巨無霸科企，領導全球科技發展，無人能與其爭鋒。誰知今個蛇年中國人工智能（AI）大型語言模型——DeepSeek面世，開源的做法和性價比之高震驚全球科技界，也喚醒全球資金正視中國科技產業的發展潛力。在電動車領域發展已領先全球的中國汽車業，將善用AI全面推動產業智能化，技術上突破和產業化升級，將帶來可觀的新商機，為資本市場注入新動能，也在在說明，科技突破不是靠錢多，中國將逐步顯示其科技實力，為推動全球科技與新經濟發展作出貢獻。

近年美國得以持續吸金，AI概念是動力來源，晶片企業英偉達就是靠AI晶片，在過去一年市值一度升逾倍至3.7萬億美元，其他幾大科企亦狂花錢搞AI資本投入，吸引資金憧憬押注AI未來，估值更高都有人買，造就美股延續大牛市。

可蛇年中國DeepSeek一鳴驚人，其開放原始碼、不用應用大量最高端晶片，低成本與高效率的表現震驚全球科技界，就連印度政府都公布，將允許印度境內伺服器託管中國DeepSeek大型語言模型，以助加速本地AI發展，相信其他亞洲與新興經濟體亦樂意使用，讓各地AI發展得益。

可見DeepSeek雖非完美，但其出現為全球AI發展帶來新方向，同時也說明美國發展AI的方式並不是世界唯一，更不一定是最好，一直支持着美股超高估值的科技力量原來不是想像般的強大，美國科企固然要急謀對策穩定市場信心，這也說明科技突破的力量，從來都不是由規模大、錢多來衡量。被美國斷供高端晶片的中國能跑出一個DeepSeek，就是最好證明。在科技賽道上，美國並不處於絕對優勢，且中國的追趕要讓美國感到愈來愈大的競爭壓力。

在新經濟發展中，智能化與數碼化是主題。當中國AI技術漸趨成熟，並能與傳統產業結合，將帶動新經濟發展走上新台階。正當市場都批評中國汽車業「內捲」，歐美以關稅手段阻止中國電動車企出海，中國車企正以智能化突破困局，全面推進智能駕駛發展，這種新、舊產業的結合，將加快產品換代，也創造新的產業價值，為整個智能生態帶來更大想像空間。

正當全球走向智慧城市之路，中國在數碼化和智能化應用上領先，未來將為全球提供具可持續性的新經濟治理發展方案。美霸在新能源發展上滯後，4年一任的政客可打倒昨日的美國，重新增用傳統能源，不再講環保；但在科技領域，世界技術在前進，不是美霸叫停就可叫停，愈是保護封鎖，搞「大院高牆」，美國在這場科技賽上只會輸掉更多城堡。過去不少巨企由盛轉衰，甚至被淘汰出局，卻有名不見經傳的小企業靠新技術突圍而出，奪取技術主流地位，歷史總是不斷重複。美國不肯面對現實，糾正發展路線，最終將發現所作所為既無法阻止中國科技進步，也讓美國在世界的影響力失去更多。