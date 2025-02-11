正論：地盤工人頻追薪 現有監管存漏洞

觀塘協和街聯合醫院擴建計劃地盤，昨日有逾20名工人前往追討欠薪，他們展示有「還我們血汗錢」字句標語，部分人更一度堵塞地盤出入口。有工人透露遭拖薪一個月，以每名工人月薪約一萬元計算，估計受影響工人約有40人涉款40萬元。

樓市低迷，建造業迭爆資金鏈斷裂，地盤工人「有汗出冇糧出」，被拖糧或欠薪事件常有所聞。香港建造業總工會理事長周思傑表示，並沒有收到相關的求助，但在新年前至少接獲7單工人欠薪求助，逾30名工人，追薪「數字不停上升，無停過」，亦留意到有工人沒有向工會求助，「譬如報紙出咗，都無同我哋工會求助」，包括現時聯合醫院的工人，以及上月深水埗的外牆維修工企跳追約40萬元欠薪等。建造業界向工會反映，現時環境艱難，在於「有啲二判喺私人工程方面，6個月欠糧嘅情況係常態」，甚至政府工程「加密咗，依家一個月出兩次糧」，但出糧比例並不理想，「例如申請100蚊，佢畀得40蚊」，變相資金壓力大，尤其過年前後欠薪欠糧情況會多，因為批糧情況差、資金鏈差，自然會影響大判和二判。

事實上，香港建造業總工會表示，2024年共接獲約200宗工友求助個案，涉及打工仔約2,000名，被拖欠薪金超過3億元。總工會強調，若地產市道沒有明顯改善，料2025年情況會更差。看來，若然經濟環境差、地產市道仍然低迷，聯合醫院擴建地盤的追討欠薪只是「序幕」，更多追討欠薪恐怕陸續有來！分析指，早前有大型老牌建築商清盤，連帶影響行業的銀行信貸和物料輸送安排等，導致很多大判或二判以資金周轉困難為由，聲言無法支付工友薪金。地盤工潮層出不窮，行業的不少陋習如大判、二判未能及時結算工程款項，出現「一層拖一層」便浮出水面。

有論者指出，很多地盤工人文化水平不高，對僱傭條例缺乏認識，只懂「拍膊頭，捱義氣」，與判頭達成「口頭合約」就開工，根本沒有簽訂任何勞資合約，連自己最基本勞工權益的保障都不知道，當發生地盤欠薪、工傷事故時，他們追討權益就會難上加難。發展局上年雖然引入「建造業付款保障條例」，適用於不少於500萬元的總承包合約，容許收款方在未收到款項後啟動「審裁機制」，由第三方裁決，收不到錢則可停工；條例雖能有效紓緩欠薪情況，卻未能從根本上解決問題。

建造業總工會曾提出多項建議，包括推動業界訂立及執行「標準合約」制度，剔除「口頭合約」等陋習，加強工友對僱傭條例的認識。當然，發展商須嚴格審查總承建商及各個分判公司的財務狀況；設獨立戶口以自動轉帳的形式專門為工人按時發放薪金；業主、發展商的合約可以要求總承建商、直接僱主設立第三方資金信用平台，將一定比例的工程款項存入這個信用平台。辦法總比困難多，問題是「徒法不能自行」，各方只要遵守條例、緊貼執行並監督到位，工友「有汗出冇糧出」的追薪訴求和行動，相信自會減少甚至杜絕。