世界視線：特朗普中東政策　自由派全力反擊

美國總統特朗普上周在白宮與到訪的以色列總理內塔尼亞胡舉行會談，討論加薩問題。特朗普發表驚人言論，呼籲180萬巴勒斯坦人遷出加薩，由美國接管並開發經濟，更不排除派軍隊進駐。特朗普表示，巴勒斯坦人應離開加薩，安置到約旦、埃及與其他周邊國家的4至6個區域，他促請阿拉伯國家接納加薩民眾。特朗普的言論招致民主黨特別是自由派的猛烈攻擊，亦令國內的猶太族裔議論紛紛。

在內塔尼亞胡訪美之際，不同媒體及社區均出現對內氏及特朗普的抗議和批評，指他們掩蓋了一個重大的事實，就是大部分加薩居民，其實根本不是這個被指為「不適合居住」地區的原住民，而是經歷1948年及1967年等多次中東戰爭，由如今位於以色列較水土肥美的故鄉，被驅逐到來的難民及其後代。如果美國及以色列政府要再驅逐他們，將使他們再一次受到傷害，情況會更悽慘。

加薩巴人的遭遇，其實與印第安人非常相似，當年白人侵佔了他們原來居住的美洲土地，並驅逐他們到「保留區」。更相似的是，當被遷徙隔離的土著因無法忍受而反擊，他們就被指控是野蠻暴民，威脅白人的文明生活，因而被屠殺。

另一個被刺破的謊言，是美、以將以色列2023年10月遭巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯突襲，視同為猶太人上幾個世紀在歐洲不同國家，遭受白人帶種族歧視的暴力襲擊。哈馬斯這次無差別對以色列軍民的襲擊、綁架及殺戮，無疑是反人道罪行，但不同的是，加薩巴人是長期被以色列歧視和迫害，他們的反抗與歐洲人過往的廣泛迫害性暴行截然不同，是一次反抗的武裝暴行。

此外，有學者批評內塔尼亞胡及特朗普比以前的殖民主義者更虛偽，因為在過去的殖民主義年代，殖民主義者還承認要以暴力建立優勢，壓倒落後的土著以建立美好生活。但在今天殖民主義被認為是罪惡之下，美、以政府以消滅恐怖主義為藉口，來作殖民及種族滅絕的依據。

美國民主黨的開明派，已經開始部署反擊特朗普的中東政策，游說及要求民主黨黨團要以實現以巴「兩國方案」，作為下次大選的重要課題；要效法南非，打破種族主義的迷思，讓被壓迫的民族真正獨立自主，才能達致長久的和平。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻