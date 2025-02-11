美國總統特朗普再度上台以來，幾乎每天都有新搞作，每天都能成為全球焦點，一個年近八旬的老人還有這種精力和興致，到底是值得欽佩，還是令人討厭，實在很難說。也許這是其張揚個性使然，不甘寂寞，愛出風頭，一天也停不下來；也許他深明「有權不用，過期作廢」的道理，既利用手上權利不斷瞎折騰，也享受由此帶來的滿足感。對侵侵而言，甚麼權力制衡、國際法則、道德規範，統統不管用。但他可有認真想過，自己的所作所為將會帶來甚麼後果？真的能使美國再次偉大嗎？

特朗普最新搞作是宣布對所有進口鋼鋁產品加徵25%關稅，另外還威脅對所有貿易對手實施「對等關稅」，意味相關措施陸續有來。關稅大棒儼然成為其最趁手的武器，不理三七二十一亂打一通，連盟友也不放過。無可否認，關稅大棒對許多國家確實有效，尤其像加拿大和墨西哥這些國家，根本沒有能力反抗，只能哀求特朗普暫緩徵稅。但並非所有國家都會任其宰割，例如中國，不僅不怕關稅大棒，還可以發起反制，甚至加倍奉還，老美弄巧成拙，勢必遭到反噬，搬起石頭砸自己。

有些所謂的專家學者一直在替中國「算帳」，聲稱貿易戰帶來重大損失，GDP將會明顯下降云云。卻很少有人替美國算帳，好像美國必勝似的。其實貿易戰既損人也害己，根本不會有贏家，中國經濟固然難免受到影響，美國也無法獨善其身。有美國智庫預料，大規模貿易戰必然會打擊美國經濟，到2028年GDP最多可能下降3.61%。這是危言聳聽嗎？不妨留待事實證明。

特朗普本以為宣布對中國產品加徵關稅後，中方會像加拿大和墨西哥那樣急急求饒，所以他信心滿滿地表示24小時內將與中國領導人通電話。沒想到中方完全不理睬，反而迅速採取反制措施，弄得侵侵下不了台，只好改口稱「不急於」通話。這說明了一個事實，關稅大棒已經不靈，貿易戰1.0奈何不了中國，貿易戰2.0更不用說。

數字可以說明一切：2018年中國外貿進出口總值約30萬億元人民幣，2024年已增至近44萬億元人民幣，貿易順差更是達到創紀錄的近萬億美元。這就是多年貿易戰的結果，特朗普至今仍以為揮舞關稅大棒就能嚇唬中國，顯然是太天真。當然，除了獨沽一味，他實在沒有其他招數。