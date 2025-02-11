DeepSeek橫空出世，震驚國際，美國國會議員提出法案，禁止政府擁有的設備及裝置使用DeepSeek。而意大利、澳洲、南韓、台灣、印度等地，亦明令政府部門禁用。不過，美國總統特朗普竟然表示，DeepSeek不會對國家安全構成威脅，而且AI成本降低是好事，美國最終可以受益，出乎外界意料。

為何特朗普忽然理智呢？不難令人聯想起，這可能跟身邊紅人馬斯克提供的意見有關。馬斯克旗下的電動車特斯拉在中國設廠，他多年來無數次往返中國，對中國的了解比一般美國政客更正確和深入。他兩年前出席紐約聯合國大會期間已經指出，中國已成為人工智能（AI）領域的世界領導者之一，有潛力在有關領域佔據首位。DeepSeek的出現，馬斯克可能早已料到，特朗普受其影響，亦能較客觀對待。

由此可見，拜登執政時期，對中國展開的科技打壓完全不奏效，即使中國無法獲得高端晶片，一樣有能力在AI領域突破。DeepSeek的開發成本不足600萬美元，跟其他科技巨頭在AI技術上花費數十億美元比較，只是對手的十分之一，效率卻媲美甚至超越對手。美國西洋棋大師羅茲曼日前以DeepSeek與美國OpenAI旗下的ChatGPT對弈，結果DeepSeek以權謀反敗為勝贏了ChatGPT，已可見一斑。

美國為首的西方聯盟愈是抵制中國人工智能技術，愈是激勵中國自強奮進，科技發展一日千里。西方禁用DeepSeek，不代表DeepSeek玩完，反而它開放源碼，無懼照抄和競爭。而且全球南方、金磚國家、東盟等新興市場，跟中國關係緊密，更樂於採用中國創科技術。世界未來將發展成兩個系統和兩套制度，西方愈來愈封閉，東方愈來愈先進，已可預期。