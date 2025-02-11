今日的中國產業，在多個領域都取得飛躍進步，成就足以傲視世界。這句話表面看來，猶如爛詞套語，沒有多大的認知意義。不過，那是筆者的心底話，所講的也是實情。

可不是嗎？1月26日本欄發表一篇文章，本想對中國相對落後的影視娛樂業挑剔一下，鼓勵他們加把勁，趕快製作出更多好作品，衝出亞洲，也衝出國際。豈料話音剛落，幾天後筆者便給打臉。

1月29日，也就是農曆大年初一，內地上演電影《哪吒2》，短短10天之內，已破了世界紀錄，成為歷史上單一市場的票房冠軍。上一套票房最高的電影，售票總值約為67億元人民幣，但按目前走勢，業內人士估計新紀錄將會高達108億元人民幣。

中國以至世界單一市場，新的票房紀錄保持者肯定是《哪吒2》，如今萬眾期待，且看該片能否超越美國荷里活電影《阿凡達》，成為全球整體票房歷史上的總冠軍。《阿凡達》的紀錄是29億美元，雖然《哪吒2》要想超越並不容易，但正所謂「千里之行，始於足下」，只要今次的成功，能夠證明國產片的製作水平已經踏上另一台階，那麼即使《哪吒2》破不了整體票房紀錄，早晚都有中國電影能破。

筆者曾說，目前中國落後的產業主要是高端晶片、民航客機、奢侈品、金融業和影視娛樂業。奢侈品和金融業，中國不一定想走西方之路，在這兩個領域，未必是當真的落後。真正相對落後的，是高端晶片和民航機，在這兩方面，中國一直急起直追，而起步較慢的只是影視娛樂事業，但今年推出《哪吒2》，足以震撼全球。展望未來，在中國電影攪動之下，相信四海龍宮不會再有安寧。