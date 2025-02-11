除了大刀闊斧壓縮政府開支，以及雷厲風行堵截和遣返非法移民，特朗普上任後的另一項「德政」，便是重新確立和維護人類應有的道德倫理與常識，糾正左翼民主黨政府過往過度向性小眾傾斜的政策，起碼在政府及軍隊層面上只承認有兩種性別，就是男性和女性。

有統計指出，民主黨治下的聯邦及地方政府和相關機構，除了男性和女性，竟然還存在40多種性別。大家都明白無論從生理或心理上，男女之別往往不是非黑即白，有許多先天或後天出現的變異或灰色地帶，社會不應對這些性小眾（或性別小眾）予以歧視打壓，或剝奪其應有的權利和選擇，但不代表應給予他們同等的法律和道德倫理認可。

當中小學以至幼稚園的教材，只能將父母、爸媽稱之為中性的家長，只能將夫妻、夫婦稱之為無性別伴侶或配偶，當性小眾的英文簡稱延長到變成最新的LGBTQIA2S+或LGBTQIAPK（太長太複雜了，讀者們請自行上網查閱有關解釋），否則即屬歧視甚至違法，便是道德淪喪、世界大亂之時，實有必要將其撥亂反正，救救我們的孩子。

除了在教育層面，在體育競賽出現的性別爭議近年也愈演愈烈，令許多如假包換的女性選手深感不公。遲早可能連美國的女子職業籃球聯賽也會被指歧視，需要與男子的NBA合併作賽。特朗普下令嚴禁所謂的跨性別人士參與女子運動賽事，不論他/她們是否美國人。如有教育或體育機構違反有關指令，聯邦政府將終止對有關機構的資助。

香港早前有人主辦了所謂的國際「同樂」運動會，作為私人的小眾活動，只要沒有違反法律及不嚴重影響他人便不應禁制，但要求政府支持、資助或借出場地則萬萬不可，這可是常識題而非政治問題。