俄烏戰爭看來應該好快停火，原因係美國總統特朗普一大早已揚言，佢上台24小時內可以煞停戰事。當然，牛皮吹大了，俄烏戰爭仍未結束，但種種迹象顯示好快會結束，其中一個原因，就係烏克蘭總統澤連斯基得不到美西方大筆軍援，冇子彈糧草，射隻烏蠅都唔靈喇！其次係俄羅斯總統普京亦感到疲累，即使北韓領袖金正恩重申會快速加強及升級核武力量，並支持俄羅斯維護主權及領土完整。

特朗普向美國傳媒透露，已與普京通電話；克里姆林宮發言人佩斯科夫則稱，消息既不能確認，也不能否認。侵侵上周五表示，他相信普京確實關心戰場上的殺戮情況，普京希望看到人們不再死亡。侵侵屬於跌落地都要揦番拃沙嘅人，好勝認叻向來係佢本色，他強調若2022年佢仍是美國總統，俄烏戰爭根本不會發生，佢同普京一直保持良好關係，不像前總統拜登，讓美國蒙羞。

侵侵透露，佢已有一個結束戰爭的具體計劃，俄烏戰爭太慘烈，每天都有人死去，希望它能快點結束。戰爭幾時都慘烈㗎啦，以哈戰爭巴人死傷枕藉，侵侵卻提出「清空加薩」，要把巴人趕絕，是以佢對俄烏戰爭忽然「悲天憫人」，老朽就不信了！

講真，俄烏戰爭要結束，皆因戲子總統澤連斯基已經「冇戲」了，佢上周五受訪時表示，願與美國展開礦產合作，強調任何俄烏停戰協議都需要有安全保障，並指特朗普應先與他對話，之後再與普京對話，否則就像在烏克蘭無參與下討論烏克蘭問題。哈哈，又係死要面。烏克蘭豐富的礦產如鈦、稀土，恐怕已經係侵侵嘅囊中物，所謂「願與美國展開礦產合作」，美對烏幫助最多，所以美國「享有優先權」，烏克蘭亡國之音何其哀！