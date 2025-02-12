面對解放軍持續兩年多的常態化台海戰備警巡和軍演，台灣當局一面當縮頭烏龜，一面壯膽吹牛，說是台灣不畏戰，定能阻止解放軍攻台。

台灣陸委會最近公布最新一期「情勢季報」聲稱，解放軍的聯合作戰面臨島鏈困境，不具備侵台能力。報告認為，解放軍仍存在重大缺陷，包括指揮能力、遠程後勤和城市作戰；報告還稱，解放軍至今未建立一個作為全軍多領域一體化聯合作戰為主要依託的網絡訊息體系，未能將不同區域作戰的軍兵種部隊作戰要素融為一體、整體連動，進而增強體系作戰能力。

在台灣陸委會報告筆下，解放軍存在重大缺陷，從指揮能力、遠程後勤、城市作戰到一體化網絡訊息體系、各軍兵種要素融合、整體連動等方面，全都不行，要打台灣就會「面臨島鏈困境」，不可能攻佔台灣。這就奇了！既然解放軍這麼沒用，台灣當局怎麼總是當縮頭烏龜呢？怎麼總是要哀求美國，一旦台海開戰就要出兵「護衞台灣」呢？

台灣割據政權從國民黨到民進黨，「最叻」的就是一貫自欺欺人的那張破嘴。當年國共內戰，南京老蔣就經常把共軍「貶得一文不值」，說是「一群泥腿子，素質差，不懂打仗，不懂指揮」，「國軍消滅共軍易如反掌」。等到蔣軍大敗，潰不成軍了，還要聲稱自己是「戰略轉進、轉移」；逃到台灣，還是吹噓3年反攻大陸……

台灣變天後，民進黨那張自欺欺人的破嘴，比國民黨更有過之。當年「共軍裝備」確實落後，國民黨「猛踩共軍」、自欺欺人還算沾些邊，現在解放軍武力不知高出台軍多少倍，民進黨當局還敢「猛踩共軍」，那就是在更加作死，死得快些！世人看到陸委會的這份報告，會感到可笑，而山姆大叔有何感覺？既然你們認為解放軍這麼沒用，台灣這麼叻，不如直言告訴台灣，美國不必模糊政策了，不會出兵救台了，你們捱打自己搞掂吧！