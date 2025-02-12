一直有傳聞說，中國人工智能（AI）語言模型DeepSeek，盜取了西方同類模型ChatGPT的技術，更有觀點指，DeepSeek如此聰明伶俐，是因為它將客人提出的問題，暗地裏轉去問ChatGPT，你得到的答案，其實是ChatGPT提供的。

這種荒謬說法最近給狠狠戳破。美國的網紅加棋藝大師羅茲曼，安排DeepSeek和ChatGPT比賽國際象棋。戰局初時，ChatGPT領先，後來DeepSeek運用中國式謀略，佯稱國際西洋棋協會臨時更改了規則，讓死棋可以復活。ChatGPT可能即時反應不過來，竟然沒有提出異議。DeepSeek隨即不斷將死棋重投戰場，甚至直接將對方的「兵」，當作自己一方的棋子，它告訴ChatGPT，因為你的「兵」被我策反了。

讀者諸君看到這裏，可能忍不住會笑出來，你萬萬沒想到，DeepSeek竟然會將「策反」概念，用於下棋之上。ChatGPT眼見勢色不對，也依樣畫葫蘆，胡亂修改和創造比賽規則。接着雙方棋子互相廝殺，亂作一團。這時DeepSeek又出奇招，它跟ChatGPT說：看來閣下已無法取勝，理應認輸。最後ChatGPT竟然傻不楞登，主動承認落敗。這一場智計百出又趣味盎然的比賽，如果事先沒作說明，大家一定以為，是在描述兩個人的作賽，誰會料到，那是在講兩個AI模型。

此事說明兩個道理：第一，DeepSeek可能比ChatGPT更聰明、更蠱惑，若說前者是抄襲後者，肯定於理不合；第二，現階段的AI模型已懂得用騙術與智謀。今日它們只是將計謀用於應付同類，難保他日不會用於對付人類。AI發展速度太快了，正如早前本欄所說，中美以至其他高科技國家，應盡快商議，制訂人工智能的發展規則，否則的話，智能叛變隨時會由電影情節變成事實。