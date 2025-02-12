美國總統特朗普所屬的共和黨，日前有20多名眾議員聯手提出共同決議案，要求華府結束一中政策，恢復與台灣的外交關係。在當前美國政界一面倒反華的氛圍下，該草案要在國會通過應該不難。不過這種所謂的共同決議案並不具備法律效力，只是純粹表達國會對某個議題的立場，基本上可以不用理會。

台灣自古以來就是中國的領土，美國對台灣問題的立場則處處充滿曖昧。比方說，華府在官方文件中，一向以「認知」一詞表示對中國大陸在「一個中國」問題上的立場，「沒有承認」中華人民共和國對台灣的主權。另一邊廂，華盛頓當局也沒有公開表明支持台獨。這種不明確表態支持哪一方的戰略模糊策略，既讓中國大陸顧忌，同時也約束台灣不走向台獨。

如果特朗普政府聽從該決議案的倡議，結束一中政策，就是代表美國對台政策由戰略模糊轉向戰略明確。台美一旦建交，即表明美國承認台灣是一個主權獨立的國家，觸及到中方一個中國原則的底線。北京當局在這個國家核心利益問題上沒有任何妥協的空間，一定會全力還擊，包括發動軍事行動。兩岸一旦爆發戰事，台灣的社會、經濟勢必受到嚴重影響，除了軍隊，平民也會死傷無數。

美國民眾在俄烏戰爭爆發後，對烏克蘭呈現一面倒同情，不過華府擔心美軍介入會造成重大傷亡，至今沒有派兵援烏。若中國大陸攻打台灣，美國同樣不敢鹵莽出兵協助防衞台灣，畢竟出兵後果太大，華府難以承受。在此情況下，就算美國願意，台灣也不敢和美國建交。早年時任台灣外長吳釗燮曾聲言無意與美國建立正式外交關係，可見民進黨政府亦擔心一旦這樣做，就是兩岸統一之日。