美國總統特朗普上任後在白宮接見的首位外國政府元首，為以色列總理內塔尼亞胡，以凸顯兩國的特殊盟友關係，並意料之外地，向對方送上由美國接管加薩和負責戰後重建的特大見面禮。且不論接管加薩方案是否認真及可行，獲得特氏厚待的內氏總算是滿載而歸，有助減輕他在國內面對的政治壓力，紓緩來自不滿以巴停火協議的極右猶太勢力的攻擊。

特朗普接見的第二位外賓為日本首相石破茂。與內氏一樣，石破茂在國內面臨政治壓力，極希望在短期內爭取到一些外交成就來穩住自己地位，因此在特氏宣誓就職前已要求會面，但遭對方多番婉拒拖延。現在爭取到排第二見面本來也算不差，惟他此行不僅未能為日本或其個人爭取到任何好處，反而還遭到特氏洗劫和國內媒體的猛烈抨擊，賠了夫人又折兵。

首先是特朗普在會面中表明，希望消除美國對日本的貿易逆差，否則可能會對日本進口貨品加徵關稅。對於被前總統拜登否決的日本製鐵對美國鋼鐵公司的收購建議，特氏表面上願意重啟有關討論，但實際上卻要求日鐵將「收購」改為「投資」，即是向經營困難的美鋼「泵水」救亡，但日方的持股量不能過半，是赤裸裸的搶劫行徑。

個人方面，多家日媒都批評石破茂在會面前後的表現過於「擦鞋」，幾乎將特朗普讚到天上有地下無。加上他與特氏會見傳媒時，如同正在做腳底按摩的坐姿，被許多網民炮轟他「喪權辱國」，繼早前APEC峰會後再次失禮國人，乃「日本之恥」。

雪上加霜的是，石破茂唯美是從、企圖藉聯美抗中以求對方放生日本的表現，令中國更不願意在短期內解除對日本海產的禁令。後者對日本經濟及民生的影響，遠比美鋼收購案重要。