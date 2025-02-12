正論：罕見惡菌速奪命　駭人怪病何其多

瑪嘉烈醫院腫瘤科爆發罕見的產志賀毒素大腸桿菌群組感染，暫有3名醫生染病，當中一人在短短4日間死亡。最令人震驚的是，死亡的醫生年輕且無長期病患，居然也會在極短時間內受到嚴重感染致死，這隻惡菌實在惡得驚人。傳染病專家袁國勇形容情況罕見，3名醫生也沒有共同進食，源頭成謎。

衞生防護中心代表昨日聯同醫院高層，以及港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇一起會見傳媒講解事件，3名染病腫瘤科醫生分別於2月4日、6日及10日發病，出現發燒、肚痛、腹瀉等病徵。不幸過身的醫生於4日發病、6日入院、7日離世，即入院24小時內死亡。

袁國勇指出，死者身體健康、無長期病患，形容感染後致健康成人死亡的情況很罕見，現階段不排除任何可能性。院方又指，目前未發現3名醫生曾在同一餐廳進食，但曾在醫院6樓同一休息室用膳，有可能透過受污染的環境而感染，已就多個食物和環境樣本進行檢測。

產志賀毒素大腸桿菌主要透過進食或飲用受污染的食物傳播，例如生或未經煮熟的免治肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等，惟這隻惡菌在本港並不常見，每年錄得的個案極少甚至是零，益發顯得今次事不尋常。值得留意的是，袁國勇指死者入院後即接受抗生素治療，抗生素會導致該菌更為嚴重，籲院內同事不要隨便服用抗生素。

近年抗生素有濫用迹象，為求快速將病治好，醫生都會開出抗生素，但部分病人並無將整個療程服完，以致病菌抗藥性的情況趨升；若遇到今次這樣的極端個案，更可能間接因此送命。專家早就警告，濫用抗生素的結果，是促使更多難以治療的細菌感染出現。香港怪病惡菌愈來愈多，是否跟濫用抗生素有關，實在令人關注。

刻下更令人擔心的是，產志賀毒素大腸桿菌會否在院內擴散，造成更多人受感染。特別是院內病人皆體弱年老，一旦受惡菌攻擊，死亡情況肯定極為嚴重；何況醫院每日都有人進出探病，要是將病毒帶到社區，後果必然不堪設想。當局宜及早找出源頭，加強醫院消毒和收緊院內防控措施。

事實上，近年本港出現不少疑難雜症，全部駭人聽聞。單是去年，已錄得本港首宗猴疱疹病毒確診個案，全球也僅有極少病例，香港又奪「第一」，實在羞恥。另外，去年下半年又曾出現食肉菌感染個案小爆發，以及侵入性乙型鏈球菌感染個案，全部均有人死亡。更不必說，流感肆虐，新冠仍未絕迹，病毒交錯，叫人動魄驚心。

世界並不太平，除了各地戰火不斷，大自然也正在悄悄起革命，各類聞所未聞的病毒迭起，令人防不勝防。香港的公共衞生一向不理想，老鼠橫行、垃圾遍地的情況長期存在，而公立醫院的預防感染措施也是漏洞百出，加上人手不足，隨時反成病毒之源。為今之計，市民自己也要提高警惕，勤洗手、戴口罩、多運動，依然是增強抵抗力的不二法門。