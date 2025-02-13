產評：解樓彈兼促科技　華經濟換道超車

正當近期中港股市大炒人工智能概念之際，昨傳來官方擬為焦點大型內房企業債務問題伸出援手，刺激內房股股價急飆，為股市注入新動能。事實上，單靠促進科技領域發展，不足鬆綁中國資本市場，皆因傳統產業問題仍嚴重制約內部需求。繼採取措施協助地方政府置換債務，盤活財政能力後，若能針對性地提速化解內房債務問題，將有助強化市場信心，有效提振內部需求，讓新、舊經濟全面發力，資本市場起動，支持國家經濟朝數碼化與智能化換道超車！

去年內地經濟增長放緩，內房危機及地方債務問題，打擊投資與消費，可謂經濟提速復甦的兩大包袱。不過，當局在推動房地產業保交樓、消化庫存、改善樓市流轉及房企資金流、釋放剛需等方面下了不少工夫，而地方債務亦在當局積極梳理下得到緩解。不過，內房問題已拖了一段時間，更大型又或即使有國資背景的房企，在這種長期極端的狀況下亦難以應對，一旦有大型房地產企業違約，勢進一步打擊市場信心，不利新一年投資、消費與就業市場開局。

因此，一方面中國人工智能發展為資本市場帶來重大利好的同時，本周見到深圳市政府企業為財困內房巨企提供貸款融資，昨更傳出當局擬以更大力度協助相關房企填補資金缺口，以避過違約，相信此舉的着眼點是確保不會因房地產市場問題再爆大雷，打擊這波得來不易的中國資產重估潮。各路資金見到當局積極行事，相信有助加強對中國資本市場前景的信心，有利資金持續回流中國。

事實上，中國AI發展不能離開傳統產業，如何將AI融入傳統產業，實現升級改造，帶來新價值、新機遇，是中國須應對的事情。內房問題若惡化，變相就拖着中國資本市場後腿，對科技業發展帶來的動能起了抵銷作用。相反，若內房市場風險有序化解，資本市場良好發展的勢頭，實際上反過來有利於加快化解內房問題，資本市場發展無後顧之憂，更好地服務產業朝數碼化、智能化升級轉型的融資需求，抗衡外部不穩，鞏固中國在全球資源配置的能力和新經濟時代的話語權。

中國AI發展既已吸引全球目光，下一步要做的是堅持自主、開放路線，並謹慎規範行業發展。畢竟更好「錢景」的新興產業，大前提是要防範風險，不能出亂子，尤其是要在技術開發、數據治理和市場策略上找到平衡點，確保技術進步同時維持市場公平，以免重演當年平台經濟資本壟斷引發跨行業風險的亂象。

將AI技術與傳統產業如汽車業的結合，既能化解傳統產業「內捲」嚴重的困局，藉應用新技術破局，鞏固產業競爭力，化解內、外問題的同時，為經濟發掘新機遇。若放眼長遠，其實中國不用以追趕美國為目標，世界歷次技術革命，結果都是超越未來，為未來創造獨特的價值，讓世界變得更美好。身處的這一次全球技術革命，也不會有例外。中國得站高望遠，擺脫大國博弈的局限，勇於創新，堅持開放，走好數碼新時代之路。