特朗普及馬斯克現時在美國進行的是革命，不是改革。但這個革命不是革資本主義或美國霸權主義的命，而是要修補體制的缺陷，克服結構危機，使之重新復興。不過，此中亦不是盡為美國的利益，而是包含着頗多個人或小集團的利益。特朗普與馬斯克都有自己的謀劃，革命的成果不會拱手讓出，而是希望借此建立新的建制、新的主導利益，來控制美國的資本主義與國際霸權。

這個革命的目標，是劫取美國大權。相對於其他國家，美國是全球最大的政治、經濟體，有美元霸權和全球最大的軍事力量及輿論操控。在冷戰後美國獨霸，打敗日本與歐盟的挑戰。而中國、印度還未成為其真正對手。因此，取得美國政府的大權，包括政治、金融、軍事、經濟，便是取得全球最大的權勢，沒有敵手。

特朗普與馬斯克所為，是民主選舉的革命，不經流血戰爭，最為輕易。一旦掌權，國會也沒法制約，便可依憲法動用美國政府的龐大資源，建立新的體制力量，消滅舊的，排除異己，從總統與國會的權限來建立並鞏固新建制的勢力。這是用憲法和民主選舉來改朝換代。

特朗普與馬斯克現在廢除個別聯邦政府部門，用反貪和減耗來清洗各個政府部門的人事（也即固有勢力），特別是清理各個部門中潛伏的情報人員和秘密組織，正是打擊整個美國政府、建制中最關鍵、也最長期隱蔽的利益與勢力。成功的話，美國國家的權勢便可完全地歸入他兩人的小集團的操控之內。

美國不是三權分立，而是行政獨尊，以往是政黨制衡，如今特朗普收服共和黨，選舉打敗民主黨，行政沒有制約。司法獨立作用不大，一是多數大法官經他委任；二是司法訴訟可以歷時多年不決，也涉龐大資金。馬斯克及其夥伴助特朗普，資金不成問題，他們的財富可成為政治武器，並且可在金融市場上呼風喚雨，籌集更多資金。特朗普的權勢也可借美國的國際關係擴及其他國家，權勢擴大的乘數作用更巨。這應該是羅馬之後的美利堅合眾國轉為帝國的黃金機會。

因而，特朗普之對付俄羅斯、中國還屬次要。美國變成特馬二人的帝國的同時，一如羅馬例子，必然有利益衝突的政治動亂。一山不能藏二虎，特朗普未必可杯酒釋兵權來對付馬斯克。特朗普時代仍只能是亂世，不會是盛世。