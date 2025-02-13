商人出身的美國總統特朗普，「讓美國再次偉大」的路線方針是經濟掛帥、金錢掛帥，撒手鐧是讓馬斯克帶着一幫精通AI的毛頭小子到財政部查帳。過去沒有AI的年代，面對財政部浩如煙海的帳簿，那是難如登天，比如要查國際開發署這些年的某些帳項，沒有幾百名會計師「聯合作戰」，不查它個三幾個月想都別想。

現在，馬斯克的AI團隊幾個小時就能搞定！箇中數目、去向，有甚麼貪瀆浪費「貓膩」，都難逃「算」眼。不查不知道，一查嚇一跳！特朗普、馬斯克要對這個大毒瘤開刀，叫停每年500億美元的支出，裁撤全球萬名員工，剩下不足300人。時下還要被查帳、大裁員的聯邦機構還有多少，不清楚，但國防部、中央情報局、教育部是跑不了的。

多年來，像美國國際開發署、國防部、中情局、教育部這類機構都是「政治掛帥」的，他們花多少錢，幹甚麼事，運作怎麼樣，是不用算經濟帳的，即使有巨大經濟問題，也要小心謹慎庇護處理，不能影響了「政治」，不能影響了白宮、華府、五角大樓制訂的政治方針。

然而，今次特朗普、馬斯克明顯不同，他們對國際開發署、中情局查帳減員，都是在政治上、國安上、美國全球霸權和戰略上大大損害了美國利益。怎麼會這樣呢？特朗普的國家安全顧問沃爾茲給出了一個「理由」，他說國際開發署許多計劃及任務，都不符合國家戰略利益或特朗普的願景，包括對抗中國。

這番話可圈可點！似乎說出了特朗普、馬斯克對聯邦機構在財金上大動干戈，似乎並非完全是為了「削減政府開支」，而是他們的許多計劃及任務並不符合特朗普的願景。幾十年來，國際開發署夥同中情局幹的最大壞事，就是對美國要顛覆的國家和地區大撒金錢搞「和平演變」、「顏色革命」，對此他們戰功赫赫，但對中國則「師老無功」。特朗普厭惡之，覺得他們花錢幹不成事，不如乾脆裁掉一鍋端！